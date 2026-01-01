New Year 2026 Celebration: भारत का ये गांव नहीं मनाता है नए साल का जश्न, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

6 . साल 2020 में हुए हादसे

वहीं वर्ष 2020 में बीते 29 दिसंबर को गांव के सेल्समैन रमेश चंद जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई. इससे अभी गांव के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि 31 दिसंबर की सुबह गांव के ही युवक हजारीलाल ने आम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.