New Year 2026 Celebration: भारत का ये गांव नहीं मनाता है नए साल का जश्न, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Jan 01, 2026, 02:19 PM IST
1.गोरखपुर जिले का मामला
ये गांव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का भैरोपुर हैं. यहां लोग इसलिए नया साल नहीं मनाते क्योंकि दिसंबर के महीनें में इस गांव में इतनी मौंते हुई कि लोगों के मन में डर बैठ गया.
2.2016 में शुरू हुआ सिलसिला
सिलसिला 2016 से शुरू हुआ.इस साल गांव में हो रही रामलीला में आए युवक विजय पासवान की गांव के ही लोगों के साथ मारपीट हो गई. जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया.
3.सोनू पासवान की हत्या
इसके बाद 2017 में गांव की एक युवक सोनू पासवान कुशीनगर से आते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया.
4.2018 में मछली विक्रेता की हत्या
इनता ही नहीं इसके बाद 2018 दिसंबर में एक मछली विक्रेता की रानीडीहा चौराहे पर सड़क हादसे में मौत हो गई, इतना ही नहीं उसने दो दिन बाद ही गांव के रामगढ़ताल में एक मछुआरे की हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया.
5.खुद को मार ली गोली
2019 दिसंबर में गांव के युवक युवराज ने अपने पिता के लाइसेंस राइफल से खुद को गोली मार मार ली थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, इसके बाद उसी गांव एक और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.
6.साल 2020 में हुए हादसे
वहीं वर्ष 2020 में बीते 29 दिसंबर को गांव के सेल्समैन रमेश चंद जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई. इससे अभी गांव के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि 31 दिसंबर की सुबह गांव के ही युवक हजारीलाल ने आम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.