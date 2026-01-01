FacebookTwitterYoutubeInstagram
गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ एग्जाम का सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

MSBTE Result Winter 2025: MSBTE विंटर सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, result.msbte.ac.in पर ऐसे करें चेक

मातम में बदला नए साल का जश्न, स्विट्जरलैंड के बार में धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर

New Year 2026 Celebration: भारत का ये गांव नहीं मनाता है नए साल का जश्न, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ

आपकी ताली में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, 15 मिनट बजाने से मिलेंगे कमाल के फायदे

एजुकेशन

New Year 2026 Celebration: भारत का ये गांव नहीं मनाता है नए साल का जश्न, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

साल 2025 का खत्म हो चुका है और नए साल 2026 की शुरूआत हो चुकी है. पूरी दुनिया आज नए साल के जश्न में डूबी हुई है. लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग नए साल के जश्न से परहेज करते हैं. 

सुमित तिवारी | Jan 01, 2026, 02:19 PM IST

1.गोरखपुर जिले का मामला

गोरखपुर जिले का मामला
1

 ये गांव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का भैरोपुर हैं. यहां लोग इसलिए नया साल नहीं मनाते क्योंकि दिसंबर के महीनें में इस गांव में इतनी मौंते हुई कि लोगों के मन में डर बैठ गया. 
 

2.2016 में शुरू हुआ सिलसिला

2016 में शुरू हुआ सिलसिला
2

 सिलसिला 2016 से शुरू हुआ.इस साल गांव में हो रही रामलीला में आए युवक विजय पासवान की गांव के ही लोगों के साथ मारपीट हो गई. जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया. 

3.सोनू पासवान की हत्या

सोनू पासवान की हत्या
3

 इसके बाद 2017 में गांव की एक युवक सोनू पासवान कुशीनगर से आते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया.
 

4.2018 में मछली विक्रेता की हत्या

2018 में मछली विक्रेता की हत्या
4

इनता ही नहीं इसके बाद 2018 दिसंबर में एक मछली विक्रेता की रानीडीहा चौराहे पर सड़क हादसे में मौत हो गई, इतना ही नहीं उसने दो दिन बाद ही गांव के रामगढ़ताल में एक मछुआरे की हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया. 

5.खुद को मार ली गोली

खुद को मार ली गोली
5

2019 दिसंबर में गांव के युवक युवराज ने अपने पिता के लाइसेंस राइफल से खुद को गोली मार मार ली थी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, इसके बाद उसी गांव एक और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. 
 

6.साल 2020 में हुए हादसे

साल 2020 में हुए हादसे
6

 वहीं वर्ष 2020 में बीते 29 दिसंबर को गांव के सेल्समैन रमेश चंद जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई. इससे अभी गांव के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि 31 दिसंबर की सुबह गांव के ही युवक हजारीलाल ने आम के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. 

New Year 2026 Celebration: भारत का ये गांव नहीं मनाता है नए साल का जश्न, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
आपकी ताली में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, 15 मिनट बजाने से मिलेंगे कमाल के फायदे
भारत किन देशों को देता है सबसे ज्यादा कर्ज? हमारी दरियादिली से चलती है इन देशों की इकोनॉमी
रेत के पहाड़ों के बावजूद बाहर से बालू क्यों मंगाता है सऊदी अरब? समझें आखिर क्या है इस खाड़ी देश की मजबूरी
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
