'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes

8 . 7. "पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि एक ग्वाला का बेटा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया."

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इस कथन से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सफलता जन्म, पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति पर नहीं, बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करती है. साधारण परिस्थितियों से आने वाला व्यक्ति भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है.



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