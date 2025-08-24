IIT-NIT में पढ़े बिना पाई गूगल में मोटी सैलरी वाली जॉब, जानें यूपी की इस लड़की की Success Story

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप
करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 24, 2025, 02:40 PM IST
1.बिना आईआईटी एनआईटी में पढ़े हिमानी ने कैसे पाई गूगल में जॉब
अधिकतर लोगों को लगता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ऐमजॉन जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों में नौकरी पाने के लिए आईआईटी या एनआईटी से पढ़ा होना जरूरी है. लेकिन उत्तर प्रदेश की हिमानी गंगवार ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है. उन्होंने अपने ग्रेड, कौशल और मेहनत के दम पर गूगल में मोटे पैकेज वाली नौकरी हासिल की है.
2.गाजियाबाद के रहने वाली हैं हिमानी
हिमानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनकी पृष्ठभूमि आईआईटी या एनआईटी की नहीं है. लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार हिमानी ने गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और 97.2% मार्क्स हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की आईटी ब्रांच से बीटेक किया.
3.प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रति गहरा जुनून
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार सेमेस्टर तक टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक रहीं. इस दौरान प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रति उनका जुनून और गहरा होता गया. उन्होंने ऑनलाइन कोर्स, कोडिंग प्लेटफॉर्म और ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
4.गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं हिमानी
पढ़ाई के साथ-साथ हिमानी अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम की वाइस कैप्टन भी रहीं. इसने इनके टीम वर्क और नेतृत्व कौशल को निखारा जिसने आगे चलकर उनके प्रोफेशनल डेलवेपमेंट में योगदान दिया. हिमानी वर्तमान में गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर लेवल-3 के पद पर कार्यरत हैं.
5.स्किल्स के दम पर पा सकते हैं ड्रीम जॉब
इस तरह की भूमिका के लिए कंपनियां केवल डिग्री की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोडिंग एक्सपर्टीज और टेक्निकल नॉलेज पर अधिक जोर देती हैं. हिमानी का सिलेक्शन इस बात का प्रमाण है कि निरंतर सीखना और स्किल्स पर काम करने से ही प्रतिस्पर्धा से पार पाया जा सकता है.
6.लगन और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है सफलता
हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस डर से जेईई की तैयारी करते हैं कि आईआईटी या एनआईटी में दाखिला न मिलने पर उनका करियर बर्बाद हो सकता है. हिमानी का सफर उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है. हिमानी ने यह साबित कर दिखाया है कि 'जहां चाह है, वहां राह है' वाली कहावत सच है और सफलता कौशल, लगन और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है.
7.कैंडिडेट्स में क्या चाहती हैं गूगल जैसी कंपनियां?
हिमानी का दृढ़ विश्वास है कि भले ही डिग्री पहला रास्ता खोल सकती है, लेकिन ज्ञान और व्यावहारिक कौशल ही बड़ी सफलता निर्धारित करते हैं. गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियां अब संस्थागत टैग की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोडिंग में महारत और नवीन सोच को प्राथमिकता देती हैं.
8.युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं हिमानी की कहानी
युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि वे केवल डिग्री या अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहने के बजाय व्यावहारिक कौशल और ज्ञान बढ़ाने में ज्यादा समय बिताना चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.