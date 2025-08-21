Twitter
भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर सरकार की मुहर, एशिया कप में होगा महामुकाबला, बाइलेट्रल सीरीज पर भी आया बड़ा अपडेट

Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

500 रूपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? जानिए भारतीय नोटों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

Parliament Session: मानसून सत्र के आखिरी दिन स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही, 121 में से सिर्फ 37 घंटे हुई चर्चा में 12 बिल हुए पास 

UP News: जहर खाकर CM योगी के जनता दरबार में पहुंचा रिटायर फौजी, मचा हड़कंप

Foreign Study: अब ब्रिटेन में पढ़ सकेंगे UP के छात्र, CM योगी ने की 'चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत 

जब इंदिरा गांधी ने प्रतापगढ़ में भेज दी थी सेना, 'मगरमच्छों के तालाब' वाले राजा भैया की कांग्रेस से अदावत की वजह जानिए

कौन हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS सतीश गोलचा? पहले भी संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी

AI के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जा रही है Gen-Z, भारत में ज्योतिष ऐप बाजार कितनी है जानते हैं आप?

एजुकेशन

UPSC में 38वीं रैंक पाई और फिर 12 साल नौकरी निभाई, अब कुर्सी छोड़ क्या कर रहे हैं ये 'IIT ड्रॉपआउट'?

आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई छोड़ी, यूपीएससी क्रैक किया लेकिन 12 साल बाद सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, जानें आजकल क्या कर रहे हैं गौरव कौशल

जया पाण्डेय | Aug 21, 2025, 02:47 PM IST

1.कौन हैं गौरव कौशल?

कौन हैं गौरव कौशल?
1

हमारे समाज में अक्सर किसी व्यक्ति की सफलता को अक्सर उपाधियों और सम्मानों से मापा जाता है. आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो आईआईटी ड्रॉपआउट हैं और आईडीईएस अधिकारी भी रहे हैं. उन्होंने बिट्स पिलानी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और यूपीएससी में 38वीं रैंक हासिल की थी लेकिन कई साल की नौकरी के बाद इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था.

2.आजकल क्या कर रहे हैं गौरव कौशल?

आजकल क्या कर रहे हैं गौरव कौशल?
2

हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, उनका नाम गौरव कौशल है. गौरव अब एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं जो उनके YouTube चैनल के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचता है. यह YouTube चैनल छात्रों और युवाओं को UPSC CSE जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करता है.

3.छोड़ दी आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई

छोड़ दी आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई
3

गौरव कौशल का जन्म और पालन-पोषण हरियाणा के पंचकूला में हुआ. वे बचपन से ही एक होनहार छात्र रहे हैं. JEE परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने IIT दिल्ली में दाखिला लिया. कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए जो रास्ता तय किया गया था, वह उनके लिए असल में है ही नहीं इसलिए उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

4.बिट्स पिलानी से भी छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

बिट्स पिलानी से भी छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई
4

इसके बाद वह बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने लगे. बाद में उन्होंने इसे भी छोड़ दिया और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की. चुनौतियों से पार पाने की चाहत ने गौरव को यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित किया.

TRENDING NOW

5.यूपीएससी में लाए 38वीं रैंक

यूपीएससी में लाए 38वीं रैंक
5

उन्होंने 2012 की यूपीएससी परीक्षा में 38वीं रैंक हासिल की और ​​उन्हें भारतीय रक्षा संपदा सेवा (IDES) में नियुक्त किया गया जिसमें देश भर में मिलिट्री लैंड का प्रबंधन शामिल था. 12 साल तक गौरव ने उत्कृष्ट सेवा की लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनके जीवन में कुछ अधूरा रह गया है.

6.अब युवाओं को दे रहे यूपीएससी की मेंटरशिप

अब युवाओं को दे रहे यूपीएससी की मेंटरशिप
6

लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब गौरव ने यूपीएससी उम्मीदवारों की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया. अब वह अपने यूट्यूब चैनल पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और उन्होंने गौरव कौशल नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है.

7.आज बना रहे लाखों.युवाओं का जीवन

आज बना रहे लाखों.युवाओं का जीवन
7

गौरव कौशल के जीवन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सफलता का मतलब दुनिया की प्रतिष्ठा से संतुष्ट होना नहीं है बल्कि लगातार व्यक्तिगत संतुष्टि की तलाश करना है. आज वह देश के लाखों युवाओं का जीवन बनाने में जुटे हुए हैं.

