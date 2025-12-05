साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

एजुकेशन
राजा राम | Dec 05, 2025, 04:51 PM IST
1.कई विषयों को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई
गूगल के मुताबिक 2025 में इस बार अलग-अलग कैटेगरी में भारतीयों की सर्च पसंद पहले से काफी बदली हुई दिखाई दी है लोगों ने खेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई विषयों को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई.
2.एआई प्लेटफॉर्म भी टॉप सर्च में शामिल रहे
खास बात यह है कि इस साल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बड़े धार्मिक आयोजन और नए एआई प्लेटफॉर्म भी टॉप सर्च में शामिल रहे. गूगल ने ‘A से Z ट्रेंड्स’ भी जारी किए हैं, जिसमें हर अक्षर के साथ सबसे ज्यादा खोजे गए टॉपिक को जोड़ा गया है.
3.खेल आयोजनों का दबदबा रहा
रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में ट्रेंडिंग सर्च की दौड़ में खेल आयोजनों का दबदबा रहा. चाहे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हों या घरेलू लीग, दर्शकों की तलाश लगातार इन इवेंट्स की जानकारी की ओर रही.
4.धार्मिक कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा
धार्मिक आयोजनों से जुड़ी खोजों में भी इस साल भारी उछाल देखने को मिला. बड़े स्तर के धार्मिक कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा बटोरी.
5.एआई से जुड़े टूल्स ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया
टेक्नोलॉजी श्रेणी में एआई से जुड़े टूल्स ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया. कई एआई प्लेटफॉर्म तेजी से लाइमलाइट में आए और उनकी फीचर्स को लेकर भारतीय यूजर्स की जिज्ञासा लगातार बनी रही.
6.यहां देखें पूरी लिस्ट
टॉप ट्रेंडिंग सर्च की बात करें तो पहले पायदान पर आईपीएल ने बाज़ी मारी. इसके तुरंत बाद गूगल जेमिनी और फिर एशिया कप रहे. इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चौथे और प्रो कबड्डी लीग पाँचवें स्थान पर रही. छठे नंबर पर महाकुंभ, सातवें पर महिला विश्व कप, आठवें पर ग्रोक, नौवें पर सैयारा और दसवें पर धर्मेंद्र शामिल हुए.
7.ट्रेंडिंग लिस्ट में दिखा बड़ा बदलाव
गूगल की इस ट्रेंडिंग लिस्ट में शीर्ष स्थानों पर किन-किन नामों ने जगह बनाई—यह दिखाता है कि 2025 में भारत की दिलचस्पी खेल, टेक्नोलॉजी और बड़े आयोजनों के इर्द-गिर्द घूमती रही.