साल 2025 में भारतीयों ने किसे किया सबसे ज्यादा सर्च? गूगल ने जारी की लिस्ट

6 . यहां देखें पूरी लिस्ट

6

टॉप ट्रेंडिंग सर्च की बात करें तो पहले पायदान पर आईपीएल ने बाज़ी मारी. इसके तुरंत बाद गूगल जेमिनी और फिर एशिया कप रहे. इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चौथे और प्रो कबड्डी लीग पाँचवें स्थान पर रही. छठे नंबर पर महाकुंभ, सातवें पर महिला विश्व कप, आठवें पर ग्रोक, नौवें पर सैयारा और दसवें पर धर्मेंद्र शामिल हुए.