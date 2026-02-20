गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'ओरियन' विवाद से सुर्खियों में आए डीन रविकांत किसाना, जानें पढ़ाई से प्रोफेसर बनने तक का सफर

1 . ऑनलाइन क्यों ट्रेंड कर रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डीन रविकांत किसाना?

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक रोबोटिक डॉग को लेकर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी अचानक चर्चा में आ गई. ऐसे में यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली और फैकल्टी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी. इसी दौरान यूनिवर्सिटी के डीन रविकांत किसाना भी ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे और उनकी किताब तथा विचारों को लेकर बहस तेज हो गई. इस वजह से लोग उनके शैक्षणिक बैकग्राउंड और करियर के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं.