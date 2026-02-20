गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'ओरियन' विवाद से सुर्खियों में आए डीन रविकांत किसाना, जानें पढ़ाई से प्रोफेसर बनने तक का सफर

सुरक्षाकर्मियों से हुई मामूली हाथापाई, सुरक्षाकर्मियों से हुई मामूली धक्का-मुक्की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर किया प्रदर्शन | देश के लिए ये शर्म की बात-अमित मालवीय, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए- BJP, प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करेगी पुलिस, ये देश को शर्मिंदा करने के लिए किया-BJP, देश की छवि खराब करने की कोशिश-BJP | कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर ले गए सुरक्षाकर्मी, प्रधानमंत्री के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सुरक्षाकर्मियों से हुई मामूली धक्कामुक्की, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर | भारत मंडपम् में घुसे 20-25 कांग्रेस कार्यकर्ता, दिल्ली में AI समिट के दौरान हंगामा, दिल्ली-यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने शर्ट उतारकर किया प्रदर्शन, AI इम्पैक्ट समिट में हंगामा, नारेबाजी, भारत मंडपम में घुसे 20-25 कांग्रेस कार्यकर्ता
एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 20, 2026, 12:41 PM IST
1.ऑनलाइन क्यों ट्रेंड कर रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के डीन रविकांत किसाना?
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक रोबोटिक डॉग को लेकर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी अचानक चर्चा में आ गई. ऐसे में यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली और फैकल्टी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी. इसी दौरान यूनिवर्सिटी के डीन रविकांत किसाना भी ऑनलाइन ट्रेंड करने लगे और उनकी किताब तथा विचारों को लेकर बहस तेज हो गई. इस वजह से लोग उनके शैक्षणिक बैकग्राउंड और करियर के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं.
2.विवादों में रही है रविकांत किसाना की किताब
रविकांत किसाना गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन और लैंग्वेज के डीन और प्रोफेसर बताए जाते हैं. उनकी किताब Meet the Savarnas सोशल-पॉलिटिकल बहसों में चर्चा में रही, जिसमें भारतीय समाज, वर्ग और पहचान पर आलोचनात्मक नजरिया प्रस्तुत किया गया है. सोशल मीडिया पर वे खुद को Buffalo Intellectual कहकर भी संबोधित करते हैं और अकादमिक मुद्दों, समाज, राजनीति और संस्कृति पर नियमित पोस्ट व चर्चाएं करते रहते हैं.
3.रविकांत किसाना का एजुकेशनल बैकग्राउंड
शिक्षा की बात करें तो लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस/गवर्नमेंट में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने MICA The School of Ideas (मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस) से कम्युनिकेशन व मार्केटिंग में पोस्टग्रेजुएशन किया और बाद में यहीं से कम्युनिकेशन/मीडिया स्टडीज में पीएचडी का कोर्स भी किया. उनका अकादमिक फोकस मीडिया, समाज, पहचान अध्ययन और क्रिटिकल सोशल थ्योरी जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है.
4.रविकांत किसाना के करियर की शुरुआत
करियर की शुरुआत उन्होंने कॉरपोरेट और कंसल्टिंग से जुड़ी भूमिकाओं से की और बाद में कंटेंट, एडिटोरियल तथा बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित पदों पर काम किया. इसके बाद उनका रुख पूरी तरह अकादमिक क्षेत्र की ओर हुआ.
5.रविकांत किसाना का एकेडमिक्स में सफर
उन्होंने FLAME University में फैकल्टी के रूप में काम किया, फिर Woxsen University में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद संभाले. बाद में उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डीन और प्रोफेसर के रूप में जॉइन किया, जहां वे लिबरल एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज से जुड़े कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं.
6.किसमें है रविकांत किसाना की विशेषज्ञता?
उनकी विशेषज्ञता आम तौर पर क्रिटिकल कास्ट स्टडीज, सांस्कृतिक अध्ययन, मीडिया रिसर्च और एथनोग्राफिक मेथड्स जैसे क्षेत्रों से जोड़ी जाती है. उनकी किताब Meet the Savarnas को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन समूह Penguin Random House ने प्रकाशित किया है.
7.रविकांत किसाना का विवादों से है गहरा नाता
इस किताब में उन्होंने भारतीय समाज के कुछ वर्गों, सामाजिक विशेषाधिकार और पहचान राजनीति पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा जिसके कारण सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले. इसी अकादमिक लेखन और सार्वजनिक टिप्पणियों की वजह से वे समय-समय पर विवादों में भी आ जाते हैं.
