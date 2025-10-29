8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाईं? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का भारी कहर, तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी तबाही और बारिश से बुरा हाल
IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच चढ़ा बारिश की भेंट, कमाल के फॉर्म में चल रहे थे सूर्या और गिल
मार्च तक लागू होगा मोबाइल पर Caller Name दिखाने की सुविधा, फिर नहीं पड़ेगी नंबर सेव करने की जरूरत...
Dry Cough Remedies: रात की सूखी खांसी से हैं परेशान तो अपना लें ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिल जाएगी राहत
8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाई? जानें उनके अबतक के अहम फैसले
भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग की पूरी तैयारी, जानें बनाने में कितना आया खर्च
कौन हैं शिवांगी सिंह? देश की एकमात्र महिला राफेल पायलट जिनसे मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुईं अभिभूत
वजन घटाने से लेकर मुंह की बदबू हटाने तक, इस 1 ड्रिंक से आपको मिलेंगे अनगिनत फायदे
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 04:55 PM IST
1.आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व करेंगी. उनके अलावा आयोग में आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य (अंशकालिक) और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे. यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. 2014 में अपनी रिटायरमेंट की बाद से न्यायमूर्ति देसाई ने कुछ प्रमुख नोडल पदों पर काम किया है. हाल ही में उन्हें गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय पैनल का भी प्रमुख घोषित किया गया था.
2.कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई?
रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए किया. इसके बाद 1973 में बॉम्बे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एलएलबी की पढ़ाई पूरी है. वह 30 जुलाई 1973 को कानूनी पेशे में शामिल हुईं. उनके पिता एसजी सामंत जाने-माने क्रिमिनल लॉयर थे और उन्होंने अपने पिता के साथ भी काम किया.
3.2014 में रिटायर हुईं जस्टिस देसाईं
साल 1979 में उन्हें सरकारी वकील नियुक्त किया गया. इसके बाद न्यायमूर्ति देसाई 1986 में निवारक निरोध मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक बनीं. 1 नवंबर 1995 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष के सरकारी वकील के पद पर नियुक्त किया गया और 15 अप्रैल 1996 को उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किया गया. 13 सितंबर 2011 को उन्हें सुप्रीम कोर्स में पदोन्नत किया गया और वे 29 अक्टूबर 2014 को अपने पद से रिटायर हुईं.
4.उल्लेखनीय निर्णय
साल 2011 में वह बॉम्बे हाईकोर्ट की जिस पीठ की अध्यक्षता कर रही थीं, उसने 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब की मौत की सजा की पुष्टि की थी और इस मामले को दुर्लभतम करार दिया था और कहा था कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. 2012 में वह उस पीठ में शामिल थीं जिसने हज यात्रियों के बीच सरकार के विवेकाधीन और गणमान्य व्यक्तियों के कोटे को काफी हद तक कम कर दिया था और सरकार द्वारा प्रस्तावित 5,050 के स्थान पर 2012 के हज कोटे को 300 सीटों पर निर्धारित कर दिया था.
5.जस्टिस देसाई की दूसरी भूमिकाएं
जस्टिस देसाई भारतीय परिसीमन आयोग की भी अध्यक्ष थीं जिसके अंतिम आदेश में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए सात अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की गई थी जिसमें छह जम्मू के लिए और एक कश्मीर के लिए था, इससे केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की कुल संख्या पहले के 83 से बढ़कर 90 हो गई. पैनल के इन फैसलों ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ कर दिया था लेकिन घाटी की मुख्यधारा की पार्टियों ने इसकी आलोचना की.
6. भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष भी हैं जस्टिस देसाई
उन्होंने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के विचारार्थ पैनल की सिफारिश करने हेतु गठित खोज समिति की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. वह भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष भी हैं. उल्लेखनीय रूप से उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी के लिए मसौदा समिति का नेतृत्व किया, जो देसाई के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक साल बाद देश में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से