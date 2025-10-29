8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहां से की है कानून की पढ़ाईं? जानें उनके अबतक के अहम फैसले

4 . उल्लेखनीय निर्णय

4

साल 2011 में वह बॉम्बे हाईकोर्ट की जिस पीठ की अध्यक्षता कर रही थीं, उसने 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब की मौत की सजा की पुष्टि की थी और इस मामले को दुर्लभतम करार दिया था और कहा था कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. 2012 में वह उस पीठ में शामिल थीं जिसने हज यात्रियों के बीच सरकार के विवेकाधीन और गणमान्य व्यक्तियों के कोटे को काफी हद तक कम कर दिया था और सरकार द्वारा प्रस्तावित 5,050 के स्थान पर 2012 के हज कोटे को 300 सीटों पर निर्धारित कर दिया था.