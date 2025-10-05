घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 05, 2025, 11:06 AM IST
1.राजस्थान की स्टील वुमन अंजू यादव
एक होनहार बेटी जिसे संसाधनों की कमी के कारण एडमिशन मिलने के बावजूद कॉलेज छोड़ना पड़ा, एक पत्नी जिसने अपने ससुराल वालों के ताने सहे, एक मां जिसने अपने नवजात बेटे को बेहतर भविष्य देने के लिए फिर से पढ़ाई का रास्ता चुना. आज हम आपको राजस्थान की स्टील वुमन से मिलवाने जा रहे हैं.
2.आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पाईं ग्रेजुएशन
हरियाणा के नारनौल ज़िले के एक छोटे से गांव धोलेरा में एक किसान परिवार में जन्मी अंजू ने गांव के सरकारी स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नारनौल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में दाखिला लि. हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी. लेकिन कुछ कर गुजरने का हौसला लेकर उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया.
3.शादी के बाद ससुराल से नहीं मिला सपोर्ट
21 साल की छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई. शादी के बाद अंजू के जीवन में कठिन मोड़ आया क्योंकि उन्हें अपने ससुराल में घरेलू कामों और पशुओं की देखभाल तक ही सीमित रहना पड़ा. 2012 में बेटे के जन्म के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया.
4.बेटे को नाना-नानी के पास छोड़कर की तैयारी
अपने सपने को पूरा करने के लिए अंजू को एक दिल दहला देने वाला फैसला लेना पड़ा. वह अपने एक महीने के बेटे के साथ अपने माता-पिता के घर लौट आई और फिर उसे उनकी देखभाल में छोड़कर जयपुर आ गईं और यहां शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. यह समय बहुत मुश्किल था क्योंकि वह लंबे समय तक अपने बेटे से मिल नहीं पाती थीं.
5.2016 में हुआ नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन
2016 में अंजू का चयन मध्य प्रदेश के भिंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ. उसके बाद राजस्थान शिक्षक भर्ती में भी उनका चयन हुआ. फिर वह दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका बन गईं. इसके बावजूद उन्हें सामाजिक तानों और निजी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लोग उनके माता-पिता और यहां तक कि उनके बेटे को भी ताने मारते थे.
6.राजस्थान पुलिस में चयन के बाद लोग करते हैं सफर को सलाम
साल 2021 में जब राजस्थान पुलिस सेवा में वैकेंसी निकली तो उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया. उनके चयन के बाद वही समाज जो कभी उनकी पीठ पीछे कानाफूसी करता था, अब उनके सफर को सलाम करता है.
7.युवाओं के लिए प्रेरणादायी है अंजू यादव की कहानी
अंजू का मानना है कि उनके जीवन के संघर्षों और अनुभवों ने उन्हें मजबूत और महिलाओं के प्रति ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बनाया. वह सलाह देती हैं कि गांवों में महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए माहौल और आजादी की कमी है, लेकिन अगर आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें.
8.डीएसपी अंजू यादव का लड़कियों को सलाह
अंजू का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही बेटियां जरूरत पड़ने पर अपना भरण-पोषण करने में सक्षम होंगी. वह कहती हैं, 'मुसीबतें अस्थायी होती हैं. उनसे लड़ो. लगन और अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करो. सफलता जरूर मिलेगी और यह तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी.'
