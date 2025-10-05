घूंघट से पुलिस की वर्दी तक, जानें जीवन की मुश्किलों से जंग जीतकर कैसे DSP बनीं अंजू यादव

4 . बेटे को नाना-नानी के पास छोड़कर की तैयारी

4

अपने सपने को पूरा करने के लिए अंजू को एक दिल दहला देने वाला फैसला लेना पड़ा. वह अपने एक महीने के बेटे के साथ अपने माता-पिता के घर लौट आई और फिर उसे उनकी देखभाल में छोड़कर जयपुर आ गईं और यहां शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. यह समय बहुत मुश्किल था क्योंकि वह लंबे समय तक अपने बेटे से मिल नहीं पाती थीं.