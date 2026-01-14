UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

4 . कृतिका मिश्रा का यूपीएससी का सफर

4

जब कृतिका ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो उन्हें कई लोगों ने अंग्रेजी माध्यम अपनाने की सलाह दी. लेकिन हिंदी भाषा के प्रति उनका विश्वास अडिग रहा. उन्होंने अपनी भाषाई जड़ों को न छोड़ते हुए हिंदी माध्यम से ही परीक्षा देने का फैसला किया. पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों का विश्लेषण किया. उन्होंने खासतौर से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पर फोकस किया और हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना.