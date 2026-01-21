प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश

5 . समय के साथ प्रधानमंत्री सचिवालय का विस्तार

जैसे-जैसे शासन व्यवस्था जटिल होती गई, प्रधानमंत्री सचिवालय का दायरा भी बढ़ता गया. लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में इस ढांचे को और मजबूत किया गया. इसी दौरान प्रधान निजी सचिव के पद को उन्नत करने की पहल हुई. एल.के. झा, जिन्हें शास्त्री जी प्रधान निजी सचिव बनाना चाहते थे, ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री सचिवालय को एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इसका प्रमुख ‘प्रधानमंत्री का सचिव’ कहलाए और उसका दर्जा मंत्रिमंडल सचिव के समकक्ष हो. सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री सचिवालय की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई.