प्रधानमंत्री सचिवालय से सेवा तीर्थ तक, कैसे बदला PMO का नाम और पहचान? जानें उस जगह की कहानी जहां से चलता है देश

जया पाण्डेय | Jan 21, 2026, 11:06 AM IST
1.प्रधानमंत्री कार्यालय का इतिहास
मकर संक्रांति के बाद भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का पता बदल गया है. इसके साथ ही इसके नाम को लेकर भी नई पहचान सामने आई है. लंबे समय तक जिस संस्थान को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नाम से जाना जाता था, अब उसे ‘सेवा तीर्थ’ कहा जा रहा है. यह बदलाव सिर्फ एक नाम या पते तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के लंबे और लगातार विकसित होते इतिहास का एक नया अध्याय है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत कैसे हुई और समय के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव होते गए.
(सभी तस्वीरें विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)
2.प्रधानमंत्री सचिवालय की शुरुआत कैसे हुई?
भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की औपचारिक शुरुआत 2 सितंबर 1946 से मानी जाती है. इसी दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे. उस समय आज जैसा प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद नहीं था. इसे प्रधानमंत्री सचिवालय (Prime Minister’s Secretariat – PMS) कहा जाता था.
3.कौन थे प्रधानमंत्री के पहले प्रधान निजी सचिव?
जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव रहे एम.ओ. मथाई के अनुसार प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 के आसपास अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई थी. उस दौर में यह एक छोटा प्रशासनिक ढांचा था, जिसका मुख्य काम प्रधानमंत्री की सहायता और समन्वय तक सीमित था. मथाई ने अपनी किताब ‘Reminiscences of the Nehru Age’ में लिखा है कि सीनियर आईसीएस अधिकारी एच.वी.आर. अयंगर पहले प्रधान निजी सचिव (PPS) के रूप में नियुक्त किए गए थे.
4.कैबिनेट बैठकों में फिर शामिल नहीं हुए प्रधान निजी सचिव
अयंगर को एक सक्षम और प्रभावशाली अधिकारी माना जाता था. हालांकि कैबिनेट बैठकों में उनकी नियमित उपस्थिति को लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल, वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी और जॉन मथाई जैसे वरिष्ठ नेताओं से उनके मतभेद सामने आए. इन मतभेदों के बाद सरदार पटेल ने अयंगर के तबादले की मांग की. इसके बाद उन्हें गृह सचिव नियुक्त कर दिया गया. प्रधानमंत्री सचिवालय में उनकी जगह एक दूसरे आईसीएस अधिकारी ए.वी. पाई को जिम्मेदारी सौंपी गई. अयंगर के ट्रांसफर के बाद यह परंपरा बन गई कि प्रधान निजी सचिव कैबिनेट बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे.
5.समय के साथ प्रधानमंत्री सचिवालय का विस्तार
जैसे-जैसे शासन व्यवस्था जटिल होती गई, प्रधानमंत्री सचिवालय का दायरा भी बढ़ता गया. लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में इस ढांचे को और मजबूत किया गया. इसी दौरान प्रधान निजी सचिव के पद को उन्नत करने की पहल हुई. एल.के. झा, जिन्हें शास्त्री जी प्रधान निजी सचिव बनाना चाहते थे, ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री सचिवालय को एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इसका प्रमुख ‘प्रधानमंत्री का सचिव’ कहलाए और उसका दर्जा मंत्रिमंडल सचिव के समकक्ष हो. सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री सचिवालय की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई.
6.इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नहीं हुआ ज्यादा बदलाव
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का सबसे तेज विस्तार देखने को मिला. 1958-59 से लेकर 1976-77 के बीच कर्मचारियों की संख्या 129 से बढ़कर 242 हो गई. इसी अवधि में इसका बजट भी 6.75 लाख रुपये से बढ़कर करीब 30.7 लाख रुपये तक पहुंच गया. इंदिरा गांधी के लंबे शासनकाल में यह ढांचा लगभग स्थिर रहा और प्रधानमंत्री सचिवालय केंद्र सरकार के सबसे शक्तिशाली संस्थानों में शामिल हो गया.
7.PM सचिवालय से PMO तक का सफर
1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय के आकार और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की. वे एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय के पक्ष में नहीं थे. हालांकि उनके कार्यकाल का सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण बदलाव इसका नाम था. मोरारजी देसाई के समय प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री कार्यालय’ यानी PMO कर दिया गया. यही नाम आगे चलकर स्थापित हो गया और दशकों तक प्रचलन में रहा.
8.सेवा तीर्थ की ओर एक नया अध्याय
अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नए परिसर में ट्रांसफर और ‘सेवा तीर्थ’ नाम के साथ जुड़ना, इस संस्था के विकास की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है. यह वही संस्था है जो कभी ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट से प्रेरित एक छोटे सचिवालय के रूप में शुरू हुई थी और समय के साथ भारत की शासन प्रणाली के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली कार्यालयों में शामिल हो गई. प्रधानमंत्री कार्यालय का यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि शासन की सोच और प्रतीकों में आए बदलाव को भी दर्शाता है.
