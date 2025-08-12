देश के फील्ड मार्शल से लेकर सदी के महानायक तक, नैनीताल की गोद में बसा वो स्कूल जिसने दिए हजारों लीजेंड्स

सिर्फ 52 हजार में Apple लॉन्च करेगा MacBook, 1 लाख से महंगा लगेगा प्रोसेसर
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 12, 2025, 02:51 PM IST
1.156 साल से उज्ज्वल भविष्य को आकार दे रहा यह स्कूल
स्कूल जीवन की नींव होते हैं. ये बच्चों के मन, मूल्यों और भविष्य को आकार देते हैं. ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1869 में डायोसेसन बॉयज़ स्कूल के रूप में हुई थी. यह स्कूल 156 साल से भी अधिक समय से उज्ज्वल भविष्य को आकार दे रहा है.
2. नैनीताल की गोद में बसा है यह बोर्डिंग स्कूल
आज इस स्कूल को शेरवुड कॉलेज के नाम से जाना जाता है. यहां एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 3 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है. उत्तराखंड के नैनीताल की गोद में बसे इस स्कूल ने सशस्त्र बलों, लोक सेवा, सिनेमा, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और आध्यात्म सहित हर फील्ड की प्रतिभाओं को तराशा है.
3.इस स्कूल से पढ़े हैं भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ
उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित इस स्कूल का कैंपस अनगिनत युवा प्रतिभाओं का घर रहा है जिन्होंने आगे चलकर भारत और विदेशों में अपनी पहचान बनाई. इस स्कूल से भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक पढ़े हैं.
4.अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में जमकर की थी तारीफ
अमिताभ बच्चन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, 'मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला स्कूल नैनीताल का शेरवुड कॉलेज था. अगर मुझे शेरवुड के बारे में बात करनी होती तो मैं उस पर किताब लिखता. वो तीन साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी भरे पल थे.
5.शेरवुड कॉलेज ने संवारा बिग बी का जीवन
अमिताभ ने आगे कहा था, 'आज मैं जो कुछ भी हूं, वो काफ़ी हद तक शेरवुड की वजह से हूं. इसने मुझे स्वतंत्र, निडर, वफ़ादार और सच्चा बनना सिखाया. इसने मुझे मूल्य सिखाए और मुझे लगता है कि ये जीवन भर मेरे साथ रहे.'
6.शेरवुड कॉलेज से पढ़े हैं ये दिग्गज
इन दोनों हस्तियों के अलावा इस स्कूल ने किरण बेदी, राम कपूर, योगिराज गुरुनाथ सिद्धोजी राव सिथोले, अंगद सिंह बाजवा, दलीप ताहिल, एएन किदवई, मेजर सोम नाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल सर मार्टिन गैरोड, जनरल विश्व नाथ शर्मा, मेजर जनरल हरि बधवार, एयर वाइस मार्शल माइकल मैकमोहन जैसे देश को कई हीरे दिए.
7.लड़कियों के लिए भी है एक बोर्डिंग स्कूल
शेरवुड कॉलेज की स्थापना 5 जून 1869 को हुई थी. यह स्कूल भारत के सातवें मेट्रोपॉलिटन रेव रॉबर्ट मिलमैन के संरक्षण में कोंडोन, एचएस रीड जैसे लोगों के दिमाग की उपज थी. लड़कों के बोर्डिंग स्कूल के अलावा लड़कियों का डायोसेसन गर्ल्स हाई स्कूल भी बनाया गया था.
