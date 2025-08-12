देश के फील्ड मार्शल से लेकर सदी के महानायक तक, नैनीताल की गोद में बसा वो स्कूल जिसने दिए हजारों लीजेंड्स

2 . नैनीताल की गोद में बसा है यह बोर्डिंग स्कूल

आज इस स्कूल को शेरवुड कॉलेज के नाम से जाना जाता है. यहां एक बोर्डिंग स्कूल है जिसमें 3 से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है. उत्तराखंड के नैनीताल की गोद में बसे इस स्कूल ने सशस्त्र बलों, लोक सेवा, सिनेमा, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और आध्यात्म सहित हर फील्ड की प्रतिभाओं को तराशा है.