तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट

2 . अमाल मलिक

2

जाने-माने संगीतकार अमाल मलिक ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की और मुंबई के एनएम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज़ और रॉक की भी ट्रेनिंग ली है. 16 जून 1990 को जन्मे मलिक ने 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'बागी' जैसी फिल्मों के लिए चार्ट-टॉपिंग ट्रैक तैयार किए हैं और अपनी खास धुनों से एक अलग पहचान बनाई है.