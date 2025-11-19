तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 19, 2025, 06:36 PM IST
1.कितने पढ़े-लिखे हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट?
बिग बॉस 19 देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शोज में से एक बन गया है. जल्द ही इसका ग्रांड फिनाले भी आने वाला है. लोग ज्यादा से ज्यादा इसके कंटेस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि इसके कंटेस्टेंट में कौन-कितना पढ़ा लिखा है.
2.अमाल मलिक
जाने-माने संगीतकार अमाल मलिक ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की और मुंबई के एनएम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक से वेस्टर्न क्लासिकल, जैज़ और रॉक की भी ट्रेनिंग ली है. 16 जून 1990 को जन्मे मलिक ने 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'बागी' जैसी फिल्मों के लिए चार्ट-टॉपिंग ट्रैक तैयार किए हैं और अपनी खास धुनों से एक अलग पहचान बनाई है.
3.अशनूर कौर
बचपन से ही लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं अशनूर कौर ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए अपने एक्टिंग के सफर पर ब्रेक लगा दिया था. उन्होंने रयान इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जय हिंद कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया (बीएमएम) की डिग्री हासिल की.
4.फरहाना भट्ट
फरहाना भट्ट ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ मुंबई स्थित अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स स्कूल से एक्टिंग में डिप्लोमा भी किया है.
5.गौरव खन्ना
भारत के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक गौरव खन्ना के पास एमबीए की डिग्री है. 11 दिसंबर 1981 को जन्मे गौरव खन्ना ने मनोरंजन जगत में कदम रखने से पहले एक आईटी कंपनी में भी काम किया था.
6.कुनिका सदानंद
एक्ट्रेस कुनिका सदानंद एक वकील भी हैं. उन्होंने 2018 में एलएलबी और 2020 में एलएलएम की डिग्री पूरी की और 2024 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) परीक्षा भी दी. 27 फरवरी 1964 को जन्मी कुनिका 'खिलाड़ी' और 'गुमराह' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं.
7.मालती चाहर
एक्ट्रेस और मॉडल मालती चाहर बिग बॉस 19 में वाइल्डकार्ड एंट्री हैं. वह दीपक चाहर की बड़ी बहन हैं. उन्होंने आगरा के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की और लखनऊ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. साल 2009 में मालती चाहर को मिस इंडिया अर्थ का खिताब मिला.
8.प्रणित मोरे
स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से मार्केटिंग में एमबीए किया है. 7 जुलाई, 1991 को जन्मे प्रणित ने कॉरपोरेट में करियर बनाने की जगह स्टैंडअप कॉमेडी की ओर रुख किया और इस इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा बन गए.
9.शहबाज बादेशा
शहबाज बादेशा ने अमृतसर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. स्कूल के दिनों में वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे जिससे संगीत और मनोरंजन के प्रति उनका प्रेम बढ़ा.
10.तान्या मित्तल
तान्या मित्तल ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की है. 27 सितंबर 2000 को जन्मी तान्या एक बिजनेसविमन हैं और मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं.
