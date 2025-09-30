स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 30, 2025, 02:26 PM IST
1.क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की स्टारकास्ट कितनी पढ़ी लिखी है?
स्टार प्लस का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. यह शो 2000 के दशक में टेलीविजन स्क्रीन पर राज करता था और इसके निर्माताओं ने आधुनिक कहानी के साथ इसका दूसरा सीजन भी शुरू किया है. आज हम आपको बताएंगे कि इस शो की स्टारकास्ट कितनी पढ़ी-लिखी है.
2.तुलसी विरानी के रूप में स्मृति ईरानी
तुलसी विरानी के नाम से मशहूर स्मृति ईरानी नई दिल्ली में पली-बढ़ीं. उन्होंने कैथोलिक ननों के संचालित कॉन्वेंट स्कूल होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल में पढ़ाई की है. उन्होंने बी.कॉम की डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया. स्मृति ने अपने पहले साल की परीक्षाएं दीं लेकिन मॉडलिंग और टेलीविज़न में करियर बनने के कारण उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया.
3.मिहिर विरानी के रूप में अमर उपाध्याय
मिहिर विरानी के नाम से घर-घर में मशहूर हुए अमर उपाध्याय एक गुजराती परिवार से हैं और मुंबई के मलाड में पले-बढ़े हैं. उन्होंने कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पुणे के FTII से ट्रेनिंग लेकर अपने अभिनय कौशल को निखारा.
4.गौरी प्रधान नंदिनी ठक्कर विरानी के रूप में
नंदिनी ठक्कर विरानी का किरदार निभाने वाली गौरी प्रधान ने उधमपुर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल सहित कई स्कूलों में पढ़ाई की. बाद में उन्होंने सर परशुरामभाऊ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी की डिग्री हासिल की. गौरी ने लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़े इंस्टीट्यूट से साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की.
5.हितेन तेजवानी करण विरानी के रूप में
करण विरानी के किरदार के लिए याद किए जाने वाले हितेन तेजवानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट फ्रांसिस डी'असीसी हाई स्कूल से हासिल की. इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. एक्टिंग में करियर बनाने से पहले वह थिएटर और मॉडलिंग की दुनिया में भी एक्टिव थे.
6.हेमंत विरानी के रूप में शक्ति आनंद
हेमंत विरानी के किरदार से मशहूर हुए शक्ति आनंद ने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है. उन्होंने दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी से फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की. एक्टिंग से पहले उन्होंने मेडिकल फील्ड में भी काम किया.
7.परी विरानी के रूप में शगुन शर्मा
क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीज़न 2 में परी विरानी का किरदार निभाने वाली शगुन शर्मा ने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. शगुन अक्सर कहती हैं कि मीडिया की पढ़ाई ने उन्हें मनोरंजन जगत को बेहतर ढंग से समझने में मदद की. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे जिससे उन्हें कई लोकप्रिय टेलीविजन शो में भूमिकाएं मिलीं.
8.रोहित सुचांती अंगद विरानी के रूप में
अंगद विरानी की भूमिका निभाने वाले रोहित सुचांती ने अपने स्कूली दिनों में अलग-अलग शहरों में पढ़ाई की. उन्होंने शिलांग के स्टेप बाय स्टेप स्कूल, मुंबई के नवी मुंबई हाई स्कूल और बेंगलुरु के बाल्डविन बॉयज़ हाई स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.
