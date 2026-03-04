रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 04, 2026, 12:17 PM IST
1.इरा सिंघल के साहस की कहानी
जिंदगी में कई बार रिजेक्शन आपको भीतर तक तोड़ देता है. ऐसा लगता है मानो किसी ने स्याही से अंतिम फैसला लिख दिया हो. इरा सिंघल के जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आया, जब सफलता के बाद भी उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा. लेकिन यही अस्वीकृति आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.
(Image: Ira Singhal Instagram)
2.यूपीएससी क्रैक करके भी मिला रिजेक्शन
इरा सिंघल ने वर्ष 2010 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. उन्हें भारतीय राजस्व सेवा में स्थान मिला लेकिन स्कोलियोसिस नाम की रीढ़ की बीमारी के कारण उन्हें नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया. यह विडंबना ही थी कि जिस परीक्षा ने उनकी बौद्धिक क्षमता को स्वीकार किया, उसी व्यवस्था ने शारीरिक आधार पर उन्हें अनुपयुक्त ठहरा दिया.
(Image: Ira Singhal Instagram)
3.नहीं मानी हार और हौसले के साथ लड़ी लड़ाई
इरा ने इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं किया. उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील की और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. आखिरकार न्याय उनके पक्ष में आया और यह स्पष्ट हुआ कि दिव्यांगता योग्यता में बाधा नहीं है.
(Image: Ira Singhal Instagram)
4.इरा सिंघल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
दिल्ली में पली-बढ़ी इरा ऐसे परिवार से आती हैं जहां शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम माना जाता है. उन्होंने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया. सिविल सेवा की तैयारी से पहले वह कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्यरत थीं. उनके पास एक सुरक्षित और सफल करियर था, लेकिन देशसेवा की इच्छा उनके भीतर लगातार बनी रही.
(Image: Ira Singhal Instagram)
5.2014 में यूपीएससी में लाईं पहली रैंक
सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है. इरा ने कई प्रयास किए. असफलता भी देखी और प्रशासनिक अड़चनें भी झेलीं. लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी. साल 2014 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी. इस बार परिणाम ऐतिहासिक था. उन्होंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया था. वह उस साल सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर बनीं और दिव्यांग श्रेणी में भी पहली महिला टॉपर रहीं.
(Image: Ira Singhal Instagram)
6.समाज से सहानुभूति नहीं, समान अवसर चाहती हैं इरा
उनकी सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी. यह उस सोच पर प्रहार था जो शारीरिक अक्षमता को क्षमता की कमी मान लेती है. इरा अक्सर कहती हैं कि उन्हें सहानुभूति नहीं, समान अवसर चाहिए. उनका मानना है कि दिव्यांगता शरीर की सीमा हो सकती है, बुद्धि या संकल्प की नहीं.
(Image: Ira Singhal Instagram)
7.धारणा बदलने में होती है जीत
यूपीएससी में टॉप करके इरा सिंघल ने सिर्फ एक प्रतिष्ठित पद हासिल नहीं किया. उन्होंने यह साबित किया कि रिजेक्शन अंतिम सत्य नहीं होता. कई बार वही अस्वीकृति आपको अपने सबसे बड़े मुकाम तक पहुंचाने की भूमिका तैयार करती है. उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत केवल पद पाने में नहीं, बल्कि धारणा बदलने में होती है. और कभी-कभी यही बदलाव सबसे बड़ी जीत बन जाता है.
(Image: Ira Singhal Instagram)
