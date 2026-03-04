रिजेक्शन से UPSC के रैंक 1 तक सफर, जानें इरा सिंघल की अदम्य जीत की कहानी

5 . 2014 में यूपीएससी में लाईं पहली रैंक

5

सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन की भी परीक्षा है. इरा ने कई प्रयास किए. असफलता भी देखी और प्रशासनिक अड़चनें भी झेलीं. लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी. साल 2014 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी. इस बार परिणाम ऐतिहासिक था. उन्होंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया था. वह उस साल सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर बनीं और दिव्यांग श्रेणी में भी पहली महिला टॉपर रहीं.

(Image: Ira Singhal Instagram)