Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?
महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Mahalaxmi Vrat Katha 2025: मां लक्ष्मी का व्रत और कथा पढ़ने से दूर हो जाएगी दरिद्रता, भगवान शिव ने बताया है इसका महत्व
SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई ने जारी किया sbi.co.in पर प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मे लोग होते हैं बहुत खतरनाक, अपनों के लिए जान देते भी हैं और लेते भी
Shardiya Navratri 2025: इस बार 9 नहीं, 10 दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानें तिथि के बढ़ना देता है कैसा प्रभाव
प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबीन बनाने की मशीन हैं ये 3 हरी पत्तियां, रोज जूस पीने से दूर होगी थकान और कमजोरी
दिल्ली में कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 02, 2025, 11:16 AM IST
1.इन भारतीय दिग्गजों ने हार्वर्ड से की है पढ़ाई
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की शानदार विरासत से कोई भी स्टूडेंट अनजान नहीं है. आज हम आपको भारत की उन 8 महान हस्तियों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और राजनीति, बिजनेस, साइंस और दूसरे कई क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
2.पी. चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. उन्होंने भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में काम किया और आर्थिक सुधारों, राजकोषीय नीति और आंतरिक सुरक्षा को आकार दिया और उदार बाजारों और शासन की वकालत की.
3.रतन टाटा
रतन टाटा ने हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था. उन्होंने जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे ऐतिहासिक अधिग्रहणों की देखरेख करते हुए टाटा समूह को एक वैश्विक महाशक्ति बनाया. उनका नैतिक नेतृत्व और परोपकार भारत और उसके बाहर ज़िम्मेदार पूंजीवाद के लिए मानक बन गए हैं.
4.आनंद महिंद्रा
आनंद महिंद्रा ने भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. उन्होंने महिंद्रा समूह को ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में फैले एक वैश्विक समूह में परिवर्तित किया और साथ ही स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा दिया.
5.मीरा नायर
फिल्म मेकर मीरा नायर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में बीए किया है. उन्होंने सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाई हैं. मीरा नायर सामाजिक विषयों को वैश्विक कहानी कहने के साथ जोड़ती हैं. मैशा फिल्म लैब की संस्थापक मीरा दुनिया भर के सिनेमा में विविध आवाज़ों की पैरवी करती हैं.
6.सुहेल सेठ
प्रमुख ब्रांड रणनीतिकार, लेखक और मीडिया टिप्पणीकार सुहेल सेठ ने स्तंभों, पुस्तकों और मीडिया में लगातार मौजूदगी दर्ज कराई है. उन्होंने कई बड़ी कंपनियों को रेपुटेशन मैनेजमेंट की सलाह दी है. सुहेल सेठ ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन की पढ़ाई की है.
7.कपिल सिब्बल
प्रख्यात वकील और राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम किया है. कपिल सिब्बल ने भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में विधायी और वकालत की भूमिकाओं के माध्यम से नीति निर्माण करते हुए शिक्षा और कानूनी सुधारों को आगे बढ़ाया.
8.अमर्त्य सेन
अमर्त्य सेन ने लंबे समय तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तौर पर काम किया. उन्होंने कल्याणकारी इकोनॉमी और विकास सिद्धांत में क्रांतिकारी बदलाव, अकाल, गरीबी और सामाजिक विकल्प सिद्धांत पर अभूतपूर्व कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार अर्जित किया.
9.रघुराम राजन
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्टडॉक्टरल फ़ेलोशिप की है. रघुराम राजन ने संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा और बैंकिंग, वित्त और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर प्रभावशाली रिसर्च में योगदान दिया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.