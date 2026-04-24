राघव चड्ढा से अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर

1 . AAP ने 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी

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आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है. राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल ने AAP से इस्तीफा दे दिया है. AAP को पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी कहा जाता है, ऐसे में जानें इन सातों सांसदों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और इनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है?

(Image Credit: Social Media)