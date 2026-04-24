राघव चड्ढा से अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 06:01 PM IST
1.AAP ने 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी
आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है. राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल ने AAP से इस्तीफा दे दिया है. AAP को पढ़े-लिखे लोगों की पार्टी कहा जाता है, ऐसे में जानें इन सातों सांसदों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और इनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है?
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2.राघव चड्ढा
राघव चड्ढा की पढ़ाई-लिखाई काफी मजबूत मानी जाती है. उनकी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉर्डन स्कूल, बाराखंभा रोड से हुई और इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम (ऑनर्स) किया. 22 की उम्र में वह चार्टेड अकाउंटेंट बन गए. आगे चलकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी किया.
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3.हरभजन सिंह
क्रिकेट में करियर बनाने की वजह से हरभजन सिंह का एकेडमिक सफर लंबा नहीं रहा. उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है. हालांकि, क्रिकेट में उनके योगदान के लिए फ्रांस की एक संस्था École Supérieure Robert de Sorbon ने उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था.
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4.संदीप पाठक
संदीप पाठक साइंस और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें भारत के सबसे पढ़े-लिखे राज्यसभा सांसदों में गिना जाता है. उनके पास कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की है. इसके अलावा उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च भी किया है. वह आईआईटी दिल्ली के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.
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5.स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल ने अपनी स्कूली शिक्षा एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की और इसके बाद JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आईटी में बीटेक की डिग्री हासिल की. राजनीति में आने से पहले उन्होंने एनजीओ में काम किया और अभी भी उनका झुकाव सामाजिक कार्य और प्रशासनिक सुधारों की ओर है.
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6.राजिंदर गुप्ता
राजिंदर गुप्ता ने आर्थिक परिस्थितियों के कारण नौवीं कक्षा के बाद औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और ऑक्सफोर्स यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए.
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7.विक्रमजीत सिंह साहनी
विक्रमजीत सिंह साहनी ने अर्थशास्त्र और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और इसके अलावा मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है. साथ ही उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पब्लिक लीडरशिप से जुड़ा प्रोग्राम भी किया है.
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