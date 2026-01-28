FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल

अजित पवार के घर की एक सदस्य ऐसी भी हैं जिन्हें लोग नई पीढ़ी की पावर वुमन कह रहे हैं. जानें छोटी बहू ऋतुजा पवार कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका करियर कैसा रहा है...

जया पाण्डेय | Jan 28, 2026, 03:13 PM IST

1.नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू

नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू
1

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद लोगों की उनके परिवार के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ गई है. अजित पवार के पिता इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे लेकिन उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को देखकर राजनीति में जाकर जनसेवा करने का मन बनाया. अजित पवार के घर की एक सदस्य ऐसी भी हैं जिन्हें लोग नई पीढ़ी की पावर वुमन कह रहे हैं.

2.ऋतुजा पाटिल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

ऋतुजा पाटिल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
2

हम बात कर रहे हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल की. उनकी हाल ही में 5 दिसंबर को अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार से शादी हुई है. ऋतुजा काफी पढ़ी-लिखी हैं और उनकी दिलचस्पी पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर में है.  राजनीति से जुड़े पवार परिवार में नई पीढ़ी की महिलाएं भी शिक्षा और प्रोफेशनल पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने समाज में नया मुकाम बनाया है.

3.मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है साइकोलॉजी का कोर्स

मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है साइकोलॉजी का कोर्स
3

अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ऋतुजा पाटिल की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई की है. ऋतुजा ने FIDM लॉस एंजिल्स और ISDI मुंबई से डिजिटल मार्केटिंग में डिग्री भी हासिल की है. 

4.ऋतुजा पाटिल का करियर

ऋतुजा पाटिल का करियर
4

खबरों के मुताबिक ऋतुजा ने कुछ समय के लिए पब्लिक रिलेशन फर्म एडफैक्टर्स पीआर में काम किया. बाद में उन्होंने अपने पिता प्रवीण पाटिल की कंसल्टेंसी एलिवेटएज कंसल्टिंग ग्रुप में काम करना शुरू किया. हालांकि उनके करियर और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ी कई जानकारियां निजी दायरे में आती हैं और आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हैं.

5.कौन हैं ऋतुजा पाटिल के पिता?

कौन हैं ऋतुजा पाटिल के पिता?
5

ऋतुजा के पिता प्रवीण पाटिल एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन के रहने वाले हैं. पाटिल एलिवेटएज कंसल्टिंग ग्रुप के साथ-साथ एक सोशल मीडिया कंपनी भी चलाते हैं, जिसने 2024 में अजीत और सुनेत्रा पवार के चुनाव अभियानों में सहयोग किया था. पाटिल सार्वजनिक जीवन से काफी दूर रहते हैं.

