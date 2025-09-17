प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 17, 2025, 01:05 PM IST
1.इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फेमस होने के बाद पूरी की पढ़ाई
बॉलीवुड अपनी चमक-दमक और ग्लैमर के लिए दुनिया भर में मशहूर है. जहां इस इंडस्ट्री में अधिकतर लोगों की पढ़ाई पीछे छूट जाती है, वहीं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सफल करियर के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करना चुना. आज हम आपको उन 8 सेलिब्रिटीज से मिलवाने जा रहा है जो प्रसिद्धि पाने के बावजूद पढ़ाई की ओर लौट आए.
2.प्रीति जिंटा
फिल्मों में आने से पहले ही प्रीति जिंटा के पास क्रिमिनल साइकोलॉजी की डिग्री थी. जब वह घर-घर में मशहूर हो गईं तो उन्होंने अपने नॉन-एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए खुद को तैयार करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक छोटा बिजनेस कोर्स किया.
3.ट्विंकल खन्ना
ट्विंकल खन्ना एक सफल कॉलमनिस्ट और बेस्टसेलिंग राइटर हैं और उन्होंने 50 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल करके यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ्स से क्रिएटिव एंड लाइफ राइटिंग प्रोग्राम में मास्टर्स किया है ताकि स्टोरी टेलिंग के अपने करियर को आगे बढ़ा सकें.
4. मनीषा कोइराला
90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कैमरे से ब्रेक लिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए दाखिला लिया. इस पढ़ाई ने उन्हें सिनेमा में अपनी दूसरी पारी के लिए अपनी कला को फिर से तराशने का मौका दिया. इस एक्ट्रेस को हाल में इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है.
5.हर्षवर्धन राणे
सनम तेरी कसम जैसी फिल्म से सफलता पाने वाले हर्षवर्धन राणे ने फिल्मों की शूटिंग जारी रखते हुए साल 2024 में साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया.
6.कुणाल कपूर
कुणाल कपूर अपनी अनोखी भूमिकाओं और रंग दे बसंती, बचना ऐ हसीनों जैसी फिल्मों में अद्भुत अभिनय के लिए जाने जाते हैं. इस प्रतिभाशाली स्टार ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए अभिनय से दूरी बना ली. फ़र्स्टपोस्ट के अनुसार उन्होंने प्रोफेशन रूप से पायलट की ट्रेनिंग ली और 2010 में निजी पायलट का लाइसेंस हासिल किया.
7.अभय देओल
लीक से हटकर भूमिकाएं निभाने के लिए मशहूर अभय देओल ने असल ज़िंदगी में भी एक अनोखा फैसला लिया. वह मेटल वेल्डिंग और मूर्तिकला सीखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे. इस शख्स ने साबित कर दिया कि कुछ नया सीखने के लिए आपकी उम्र कभी बाधा नहीं बनती.
8.शमिता शेट्टी
शमिता शेट्टी ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ मोहब्बतें जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया. हालांकि बाद में उनकी दिलचस्पी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बढ़ी और उन्होंने लंदन से इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया और अब वह अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की गोल्डन लीफ इंटीरियर्स से कंपनी चला रही हैं.
