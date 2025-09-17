FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

HomePhotos

एजुकेशन

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

बहुत कम लोग ही किसी ग्लैमरस पेशे से ब्रेक लेकर किताबों की ओर लौटने और कुछ नया सीखने का साहस कर पाते हैं, लेकिन इन मशहूर बॉलीवुड हस्तियों ने ऐसा कदम उठाया. इन सेलिब्रिटीज ने साबित कर दिया कि सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है...

जया पाण्डेय | Sep 17, 2025, 01:05 PM IST

1.इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फेमस होने के बाद पूरी की पढ़ाई

इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने फेमस होने के बाद पूरी की पढ़ाई
1

बॉलीवुड अपनी चमक-दमक और ग्लैमर के लिए दुनिया भर में मशहूर है. जहां इस इंडस्ट्री में अधिकतर लोगों की पढ़ाई पीछे छूट जाती है, वहीं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सफल करियर के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करना चुना. आज हम आपको उन 8 सेलिब्रिटीज से मिलवाने जा रहा है जो प्रसिद्धि पाने के बावजूद पढ़ाई की ओर लौट आए.

Advertisement

2.प्रीति जिंटा

प्रीति जिंटा
2

फिल्मों में आने से पहले ही प्रीति जिंटा के पास क्रिमिनल साइकोलॉजी की डिग्री थी. जब वह घर-घर में मशहूर हो गईं तो उन्होंने अपने नॉन-एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए खुद को तैयार करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक छोटा बिजनेस कोर्स किया.

3.ट्विंकल खन्ना

ट्विंकल खन्ना
3

ट्विंकल खन्ना एक सफल कॉलमनिस्ट और बेस्टसेलिंग राइटर हैं और उन्होंने 50 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल करके यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती. उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ्स से क्रिएटिव एंड लाइफ राइटिंग प्रोग्राम में मास्टर्स किया है ताकि स्टोरी टेलिंग के अपने करियर को आगे बढ़ा सकें.

4. मनीषा कोइराला

मनीषा कोइराला
4

90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कैमरे से ब्रेक लिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए दाखिला लिया. इस पढ़ाई ने उन्हें सिनेमा में अपनी दूसरी पारी के लिए अपनी कला को फिर से तराशने का मौका दिया. इस एक्ट्रेस को हाल में  इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है.

TRENDING NOW

5.हर्षवर्धन राणे

हर्षवर्धन राणे
5

सनम तेरी कसम जैसी फिल्म से सफलता पाने वाले  हर्षवर्धन राणे ने फिल्मों की शूटिंग जारी रखते हुए साल 2024 में साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया.

6.कुणाल कपूर

कुणाल कपूर
6

कुणाल कपूर अपनी अनोखी भूमिकाओं और रंग दे बसंती, बचना ऐ हसीनों जैसी फिल्मों में अद्भुत अभिनय के लिए जाने जाते हैं. इस प्रतिभाशाली स्टार ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए अभिनय से दूरी बना ली. फ़र्स्टपोस्ट के अनुसार उन्होंने प्रोफेशन रूप से पायलट की ट्रेनिंग ली और 2010 में निजी पायलट का लाइसेंस हासिल किया.

7.अभय देओल

अभय देओल
7

लीक से हटकर भूमिकाएं निभाने के लिए मशहूर अभय देओल ने असल ज़िंदगी में भी एक अनोखा फैसला लिया. वह मेटल वेल्डिंग और मूर्तिकला सीखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे. इस शख्स ने साबित कर दिया कि कुछ नया सीखने के लिए आपकी उम्र कभी बाधा नहीं बनती.

8.शमिता शेट्टी

शमिता शेट्टी
8

शमिता शेट्टी ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ मोहब्बतें जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में काम किया. हालांकि बाद में उनकी दिलचस्पी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बढ़ी और उन्होंने लंदन से इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया और अब वह अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग की गोल्डन लीफ इंटीरियर्स से कंपनी चला रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE