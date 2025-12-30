राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

4 . लाइम लाइट से दूर रहता है बेग परिवार

इमरान बेग मीडिया लाइमलाइट से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते हैं जो उन्हें कई दूसरे हाई-प्रोफाइल परिवारों से अलग बनाता है. वहीं अवीवा बेग की मां नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदिता बेग और प्रियंका गांधी वाड्रा की दोस्ती काफी पुरानी है. कहा जाता है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया है.