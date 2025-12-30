FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

UP SIR ड्राफ्ट रोल पर आया बड़ा अपडेट, कल नहीं होगी जारी लिस्ट, जानें नई तारीख

राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

आज हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के समधी-समधन का क्या प्रोफेशन है और रेहान वाड्रा के परिवार के राजनीतिक विरासत से लेकर कारोबारी ताकत तक उनके सास-ससुर कहां टिकते हैं?

जया पाण्डेय | Dec 30, 2025, 05:41 PM IST

1.रेहान वाड्रा की सगाई

रेहान वाड्रा की सगाई
1

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कपल पिछले करीब सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहा था और अब दोनों परिवारों की सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया गया है.

2.अवीवा बेग का फैमिली बैकग्राउंड

अवीवा बेग का फैमिली बैकग्राउंड
2

सोशल मीडिया पर एक्टिव अवीवा बेग अक्सर अपनी ट्रैवलिंग, आर्ट, फैमिली मोमेंट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी झलकियां शेयर करती रहती हैं. सगाई की खबर सामने आने के बाद लोगों की दिलचस्पी न सिर्फ रेहान वाड्रा बल्कि अवीवा बेग और उनके परिवार को लेकर भी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन क्या करते हैं और अवीवा बेग का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है.

3.क्या करते हैं अवीवा बेग के माता-पिता?

क्या करते हैं अवीवा बेग के माता-पिता?
3

अवीवा बेग दिल्ली के एक प्रतिष्ठित और प्रोफेशनली मजबूत परिवार से आती हैं. उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं और निजी व्यावसायिक उद्यमों से जुड़े हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार वह कई सेक्टर्स में काम कर चुके हैं हालांकि उनकी कंपनियों और बिजनेस डिटेल्स को लेकर ज्यादा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

4.लाइम लाइट से दूर रहता है बेग परिवार

लाइम लाइट से दूर रहता है बेग परिवार
4

इमरान बेग मीडिया लाइमलाइट से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते हैं जो उन्हें कई दूसरे हाई-प्रोफाइल परिवारों से अलग बनाता है. वहीं अवीवा बेग की मां नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदिता बेग और प्रियंका गांधी वाड्रा की दोस्ती काफी पुरानी है. कहा जाता है कि नंदिता बेग ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम किया है.

5.अवीवा बेग कौन हैं?

अवीवा बेग कौन हैं?
5

अवीवा बेग दिल्ली की एक फोटोग्राफर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. वह विजुअल आर्ट और क्रिएटिव स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इंडिया आर्ट फेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े आर्ट प्रोजेक्ट्स और प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है जिससे उनकी क्रिएटिव पहचान को मजबूती मिली है. उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी और प्रोडक्शन में है और वह इस फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रही हैं.

6.वाड्रा परिवार के सामने कहां टिकता है बेग परिवार?

वाड्रा परिवार के सामने कहां टिकता है बेग परिवार?
6

कुल मिलाकर देखा जाए तो रेहान वाड्रा और अवीवा बेग दोनों ही ऐसे परिवारों से आते हैं, जहां राजनीति, बिजनेस और क्रिएटिव प्रोफेशन का मजबूत मेल देखने को मिलता है. एक तरफ गांधी-वाड्रा परिवार की राजनीतिक विरासत है तो दूसरी तरफ अवीवा बेग का फैमिली बैकग्राउंड प्रोफेशनली स्थापित और लो-प्रोफाइल लेकिन काफी प्रभावशाली है.

