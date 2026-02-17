FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जेवर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, एयरपोर्ट के पास 2-3 दिन से उड़ रहे हैं ड्रोन, यूपी- जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने पुलिस में शिकायत दी, एयरपोर्ट का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित है | दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, EC अधिकारियों से शिकायत करेंगे SP विधायक, फॉर्म-7 के दुरुपयोग की शिकायत करेगी SP | वाराणसी- मदरसे में चल रहा अवैध बूचड़खाना, विरोध करने पर ABVP कार्यकर्ताओं को धमकी, AVBP ने चेतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, ABVP ने बूचड़खाने में गाय काटने का आरोप लगाया, काशी विश्वनाथ धाम के पास बूचड़खानों पर प्रतिबंध है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जन्म के समय कुछ शिशु के शरीर पर बर्थ मार्क क्यों दिखाई देते हैं? क्या किसी बीमारी का संकेत होते हैं?

जन्म के समय कुछ शिशु के शरीर पर बर्थ मार्क क्यों दिखाई देते हैं? क्या किसी बीमारी का संकेत होते हैं?

Phalguna Amavasya 2026: आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

आज फाल्गुन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों तर्पण, जानें विधि विधान से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक

लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता

मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

HomePhotos

एजुकेशन

लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक

आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. वह काफी हाईली एजुकेटेड हैं, जानें लॉ से मैनेजमेंट तक उनके पास हैं कितनी डिग्रियां...

जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 10:19 AM IST

1.तीसरी शादी कर चर्चा में आए आईएएस अवि प्रसाद

तीसरी शादी कर चर्चा में आए आईएएस अवि प्रसाद
1

आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी निजी जिंदगी को लेकर खबरें जरूर सुर्खियों में हैं, लेकिन इसके साथ ही उनका शैक्षणिक और प्रशासनिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत माना जाता है. वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम कर चुके हैं. उनकी तीसरी पत्नी अंकिता धाकरे राज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, इसलिए दोनों का नाम प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा में बना हुआ है.

Advertisement

2.आईएएस अवि प्रसाद का एजुकेशनल बैकग्राउंड

आईएएस अवि प्रसाद का एजुकेशनल बैकग्राउंड
2

अवि प्रसाद की पढ़ाई-लिखाई काफी मजबूत रही है और उनके पास कानून, बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ी डिग्रियां हैं.  उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने University of Delhi से एलएलबी की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने National Law University Jodhpur से बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई की. साथ ही उन्होंने Jamia Millia Islamia से इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस में स्नातक डिग्री भी ली. उनकी पढ़ाई ने उन्हें प्रशासनिक सेवा के लिए मजबूत आधार दिया.

3.आरबीआई में मैनेजर रहे हैं आईएएस अवि प्रसाद

आरबीआई में मैनेजर रहे हैं आईएएस अवि प्रसाद
3

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. सिविल सेवा में आने से पहले उनका चयन Reserve Bank of India में मैनेजर पद पर हुआ था, जहां उन्होंने कुछ समय तक काम किया. शुरुआती प्रयास में वे पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए थे, लेकिन उनका लक्ष्य आईएएस बनना था इसलिए उन्होंने तैयारी जारी रखी. बाद में अगले प्रयास में उन्होंने 13वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा जॉइन की.

4.आईएएस अवि प्रसाद का प्रशासनिक सफर

आईएएस अवि प्रसाद का प्रशासनिक सफर
4

आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर उन्हें केंद्र सरकार में असिस्टेंट सेक्रेटरी स्तर पर तैनाती मिली और उन्होंने Ministry of Road Transport and Highways से जुड़े कार्यों में अनुभव प्राप्त किया. इसके बाद मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, भूमि और राजस्व प्रबंधन, जिला पंचायत तथा ग्रामीण विकास से जुड़े कई पदों पर उन्होंने काम किया. कटनी जिले में कलेक्टर रहते हुए वे जनसुनवाई, पोषण अभियान और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कामों के लिए चर्चा में रहे.
 

TRENDING NOW

5.वर्तमान में कहां पोस्टेड हैं अवि प्रसाद?

वर्तमान में कहां पोस्टेड हैं अवि प्रसाद?
5

वर्तमान में अवि प्रसाद मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी और ग्रामीण योजनाओं से जुड़े उच्च स्तर के प्रशासनिक काम देख रहे हैं और राज्य स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभा रहे हैं. इसी दौरान उनकी शादी राज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर कार्यरत अंकिता धाकरे से हुई, जिसके बाद उनका नाम फिर से खबरों में आ गया. अपने मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रशासनिक अनुभव और पर्सनल लाइफ को लेकर वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
Surya Grahan 2026: आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें इसे दिखने का समय से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें इसे दिखने का समय से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
MORE
Advertisement