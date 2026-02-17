लॉ से लेकर MBA तक...हाईली एजुकेटेड हैं तीसरी शादी रचाने वाले IAS अवि प्रसाद, जानें कितनी डिग्रियों के हैं मालिक

1 . तीसरी शादी कर चर्चा में आए आईएएस अवि प्रसाद

1

आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी निजी जिंदगी को लेकर खबरें जरूर सुर्खियों में हैं, लेकिन इसके साथ ही उनका शैक्षणिक और प्रशासनिक बैकग्राउंड भी काफी मजबूत माना जाता है. वे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम कर चुके हैं. उनकी तीसरी पत्नी अंकिता धाकरे राज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, इसलिए दोनों का नाम प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा में बना हुआ है.