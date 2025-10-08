FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

आज हम आपको दुबई के शिल्पकार मोहम्मद अलब्बर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इस छोटे से बंदरगाह शहर को भव्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है. जानें उनका एजुकेशन और बिजनेस का सफर

जया पाण्डेय | Oct 08, 2025, 12:45 PM IST

1.कौन हैं मोहम्मद अलब्बर?

कौन हैं मोहम्मद अलब्बर?
1

अगर दुबई के रेत से स्टील तक के उदय को कोई एक नाम से समझा जा सकता है तो वह हैं मोहम्मद अलब्बर.  आज के युवा उनसे सहज ज्ञान, दृढ़ता और सपने देखना बंद न करने की भावना सीख सकते हैं.  विलासिता, ब्रांड, ऊंची इमारतों और धन का केंद्र बनने से बहुत पहले दुबई का छोटा सा बंदरगाह शहर था और इसे भव्य बनाने का श्रेय मोहम्मद अलब्बर को जाता है.

2.सिएटल यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

सिएटल यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
2

मोहम्मद अलब्बर का जन्म 1956 में एक जहाज के कप्तान के घर हुआ था जो अपनी आजीविका के लिए खाड़ी के पार खजूर और मोतियों का व्यापार करते थे. अलब्बर सरकारी स्कॉलरशिप पर सिएटल यूनिवर्सिटी गए और वहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की. 

3.अमेरिका ने दिया नया नजरिया

अमेरिका ने दिया नया नजरिया
3

अमेरिका ने उन्हें सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उन्हें एक नया नजरिया भी दिया. 1981 में जब वे स्वदेश लौटे तो दुबई बदलाव के मुहाने पर था. अलब्बर सिर्फ़ डिग्री लेकर नहीं लौटे थे बल्कि एक उद्देश्य लेकर लौटे थे.अलब्बर ने अपना करियर यूएई सेंट्रल बैंक में शुरू किया जहां उन्होंने सीखा कि कैसे इकोनॉमी सांस लेती और विकास करती है. 

4. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेलवेपमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल बने अलब्बर

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेलवेपमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल बने अलब्बर
4

उनके नजरिये ने लोगों का ध्यान खींचा और जल्द ही वह दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेलवेपमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल बने. यहीं पर किस्मत ने उन्हें दुबई के दूरदर्शी शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मिलवाया. शेख मोहम्मद ने भविष्य की कल्पना की और अलब्बर ने उसकी नींव रखी. उनकी पार्टनरशिप में दुबई की कहानी हमेशा के लिए बदल गई.

5.1997 में की एमार प्रॉपर्टीज की स्थापना

1997 में की एमार प्रॉपर्टीज की स्थापना
5

जब अलब्बर ने 1997 में एमार प्रॉपर्टीज की स्थापना की तो आलोचकों ने इसका मज़ाक उड़ाया. दुबई का रियल एस्टेट बाज़ार मुश्किल से ही अपनी जड़ें जमा रहा था. लेकिन अलब्बर निर्माण के पीछे नहीं भाग रहे थे  बल्कि वे विरासतें बना रहे थे.

6.2010 में बुर्ज खलीफा को देख मंत्रमुग्ध रह गई दुनिया

2010 में बुर्ज खलीफा को देख मंत्रमुग्ध रह गई दुनिया
6

एक दशक के भीतर एमार ने खाली रेगिस्तानी जमीन को ऐतिहासिक स्थलों में बदल दिया. दुबई फ़ाउंटेन, डाउनटाउन दुबई, दुबई मॉल, और बेशक बुर्ज खलीफ़ा  ये सभी महत्वाकांक्षा के वैश्विक प्रतीक बन गए. 2010 में जब बुर्ज खलीफा खुला तो दुनिया उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई. हर चुनौती के बावजूद अलब्बर ने पुनर्निर्माण, पुनर्संतुलन और आगे बढ़ने का रास्ता चुना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

