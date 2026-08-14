ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

5 . क्या है ब्लाइंड फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट?

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उनके रिसर्च का एक दिलचस्प फील्ड ब्लाइंड फोटोग्राफी भी है. कोई दृष्टिबाधिक व्यक्ति कैसे फोटो खींच सकता है, यह इसी सोच को चुनौती देता है. फोटोग्राफी सिर्फ आंखों से देखने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसमें आवाज, स्पर्श, तकनीक, बातचीत, सहयोग और व्यक्तिगत अनुभव की भी भूमिका होती है. इस तरह ब्लाइंड फोटोग्राफी यह सवाल उठाती है कि तस्वीर बनाने, देखने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार आखिर किसके पास है. हाल के साल में ARC ने ब्लाइंड फोटोग्राफी को रचनात्मक और समावेशी माध्यम के तौर पर आगे बढ़ाने पर भी काम किया है.