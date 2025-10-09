बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

7 . इन कामों के लिए संंस्कृति जैन को मिली सराहना

सिवनी कलेक्टर के रूप में अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें कई प्रभावशाली पहलों के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने लाडली बहन योजना को अटल पेंशन योजना के साथ मिला दिया और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क और बेंच उपलब्ध कराकर उनकी मदद की. उनके कार्यकाल को जमीनी स्तर पर समावेशिता को बढ़ावा देने और जन कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए काफी सराहा गया.

