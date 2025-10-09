FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

बिट्स पिलानी से UPSC टॉपर तक, मिलिए MP की उन IAS अधिकारी से जिनकी पालकी में हुई विदाई

आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस संस्कृति जैन कौन हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई-लिखाई की हैं और उनका यूपीएससी का सफर कैसा रहा है?

जया पाण्डेय | Oct 09, 2025, 11:41 AM IST

1.सुनहरी पालकी में बिठाकर IAS संस्कृति जैन को दी विदाई

सुनहरी पालकी में बिठाकर IAS संस्कृति जैन को दी विदाई
1

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन को भोपाल में उनकी नई तैनाती के लिए रवाना होने से पहले एक भव्य और भावभीनी विदाई दी गई. उन्हें उनकी बेटियों के साथ सुनहरी पालकी में बिठाया गया और संगीत के साथ उन्हें रवाना किया गया. अब उन्होंने भोपाल नगर निगम के आयुक्त का पदभार संभाल लिया है.

2.कौन हैं आईएएस संस्कृति जैन?

कौन हैं आईएएस संस्कृति जैन?
2

आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस संस्कृति जैन कौन हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई-लिखाई की हैं और उनका यूपीएससी का सफर कैसा रहा है?

3.पिता के ट्रांसफर के कारण 6 स्कूलों से हुई पढ़ाई

पिता के ट्रांसफर के कारण 6 स्कूलों से हुई पढ़ाई
3

14 फरवरी 1989 को श्रीनगर में जन्मी संस्कृति जैन का पालन-पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसनें इंडियन आर्म्ड फोर्स का अनुशासन था. उनके पिता एक लड़ाकू पायलट थे और उनकी माँ चिकित्सा विभाग में कार्यरत थीं. बार-बार तबादलों के कारण उन्होंने भारत भर में छह अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई की.

4.बिट्स पिलानी से किया है ग्रेजुएशन

बिट्स पिलानी से किया है ग्रेजुएशन
4

उन्होंने बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस से ग्रेजुएशन किया. शुरू में उन्होंने पीएचडी करने के बारे में सोचा लेकिन अपनी एक दोस्त के सुझाव पर उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया. दूसरे प्रयास में उन्हें आईआरएस में नौकरी मिली लेकिन अपने रैंक को सुधारने के लिए उन्होंने तीसरी बार भी यह परीक्षा देने का मन बनाया.

5.तीसरे प्रयास में यूपीएससी में 11वीं रैंक लाकर बनीं आईएएस

तीसरे प्रयास में यूपीएससी में 11वीं रैंक लाकर बनीं आईएएस
5

साल 2014 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 11वीं रैंक लाकर उन्होंने इतिहास रच दिया और फिर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया. मध्य प्रदेश कैडर में शामिल होने के बाद से संस्कृति जैन ने कई प्रमुख प्रशासनिक भूमिकाएं निभाई हैं.

6.आईएएस संस्कृति जैन ने इन अहम पदों पर किया है काम

आईएएस संस्कृति जैन ने इन अहम पदों पर किया है काम
6

उन्होंने रीवा नगर निगम की आयुक्त, सतना की अडिशनल कलेक्टर, मऊगंज के एसडीएम और अलीराजपुर और नर्मदापुरम में जिला पंचायतों के सीईओ के अहम पदों पर काम किया है.

7.इन कामों के लिए संंस्कृति जैन को मिली सराहना

इन कामों के लिए संंस्कृति जैन को मिली सराहना
7

सिवनी कलेक्टर के रूप में अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें कई प्रभावशाली पहलों के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने लाडली बहन योजना को अटल पेंशन योजना के साथ मिला दिया और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क और बेंच उपलब्ध कराकर उनकी मदद की. उनके कार्यकाल को जमीनी स्तर पर समावेशिता को बढ़ावा देने और जन कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए काफी सराहा गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

