60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

एजुकेशन

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

वेदांता ग्रुप का अग्रवाल परिवार देश की सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेस परिवार में गिना जाता है और अग्निवेश अग्रवाल के निधन की वजह से चर्चा में है. आज हम आपको बताएंगे कि इस फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

जया पाण्डेय | Jan 08, 2026, 11:23 AM IST

1.कितनी पढ़ी-लिखी है वेदांता ग्रुप की अग्रवाल फैमिली?

कितनी पढ़ी-लिखी है वेदांता ग्रुप की अग्रवाल फैमिली?
1

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट से निधन हो गया. वेदांता ग्रुप का अग्रवाल परिवार देश की सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेस परिवार में गिना जाता है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह परिवार कितना पढ़ा-लिखा है और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है?

2.अनिल अग्रवाल

अनिल अग्रवाल
2

वेदांता ग्रुप के संस्थापक अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था. उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एक छोटा-सा एल्युमिनियम कंडक्टर का व्यवसाय चलाते थे. अनिल अग्रवाल ने पटना के मिलर हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की. स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी की औपचारिक पढ़ाई जारी रखने के बजाय परिवार के व्यवसाय में हाथ बंटाने का फैसला किया. करियर में आगे बढ़ने और नए अवसर तलाशने के लिए वे पटना से मुंबई चले गए. यहीं से उनके बिजनेस सफर की असली शुरुआत हुई. 

3. किरण अग्रवाल

किरण अग्रवाल
3

अनिल अग्रवाल की पत्नी का नाम किरण अग्रवाल है. उनकी शिक्षा और प्रोफेशन से जुड़ी बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है. वह एक लो-प्रोफाइल जीवन जीती हैं और सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी कामों में दिलचस्पी रखती हैं. साथ ही वे अपने पति को उनके निजी और सामाजिक कामों में लगातार सपोर्ट करती रहती हैं.

4.अग्निवेश अग्रवाल

अग्निवेश अग्रवाल
4

अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अजमेर के प्रतिष्ठित मायो कॉलेज से स्कूली पढ़ाई की थी. स्कूल के बाद उन्होंने हायर एजुकेशन में बिजनेस और मैनेजमेंट से जुड़ी पढ़ाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कॉरपोरेट और इंटरनेशनल बिजनेस का अच्छा अनुभव था और वे वेदांता ग्रुप से भी सक्रिय रूप से जुड़े थे.

5.प्रिया अग्रवाल हब्बर

प्रिया अग्रवाल हब्बर
5

प्रिया अग्रवाल हब्बर अनिल अग्रवाल की बेटी हैं. उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात उनके जीवनसाथी आकर्ष हब्बर से हुई. इसके बाद प्रिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से साइकोलॉजी और बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की. वर्तमान में वे वेदांता ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों में बोर्ड-लेवल की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और कॉरपोरेट में सक्रिय भूमिका में हैं.

6.पूजा बांगुर अग्रवाल

पूजा बांगुर अग्रवाल
6

पूजा बांगुर अग्रवाल अनिल अग्रवाल की बहू और अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी हैं. वे श्री सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं. उनकी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है. हालांकि वे भी एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से आती हैं और निजी जीवन में लो-प्रोफाइल रहती हैं.

