अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

2 . अनिल अग्रवाल

वेदांता ग्रुप के संस्थापक अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था. उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एक छोटा-सा एल्युमिनियम कंडक्टर का व्यवसाय चलाते थे. अनिल अग्रवाल ने पटना के मिलर हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की. स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी की औपचारिक पढ़ाई जारी रखने के बजाय परिवार के व्यवसाय में हाथ बंटाने का फैसला किया. करियर में आगे बढ़ने और नए अवसर तलाशने के लिए वे पटना से मुंबई चले गए. यहीं से उनके बिजनेस सफर की असली शुरुआत हुई.