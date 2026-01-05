अगस्त्य नंदा से लेकर धर्मेंद्र तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Ikkis की स्टारकास्ट? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे CM योगी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे PM मोदी, PM मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ में 8-11 जनवरी तक कई कार्यक्रम | ज्वेलरी चोरी पर सर्राफा व्यापारियों का फैसला, झांसी में बुर्का, नकाब पहनने पर बड़ा फैसला, दुकानदारों ने बुर्का, नकाब हटाने के पोस्टर लगाए, दुकानदारों की अपील- बुर्का हटाकर खरीदारी करें, ज्वेलरी देखने या खरीदने पर नकाब हटाना होगा
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 05, 2026, 09:39 AM IST
1.कितनी पढ़ी-लिखी है इक्कीस की स्टारकास्ट?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म इक्किस 1 जनवरी को रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म अपनी स्टारकास्ट और कहानी को लेकर चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के कलाकारों का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है और किसके पास कितनी डिग्रियां हैं.
2.अगस्त्य नंदा
फिल्म इक्किस में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है. अगस्त्य ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लंदन के प्रतिष्ठित सेवनोक्स स्कूल (Sevenoaks School) से की है. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त्य नंदा और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की थी.
3.धर्मेंद्र
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. उन्होंने पंजाब के फगवाड़ा स्थित रामगढ़िया कॉलेज से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद धर्मेंद्र ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शुमार हो गए.
4.जयदीप अहलावत
जयदीप अहलावत ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हायर स्टडीज की ओर रुख किया. उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में एमए किया है. इसके बाद साल 2008 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे से एक्टिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. आज जयदीप इंडस्ट्री के सबसे दमदार कलाकारों में गिने जाते हैं.
5.सिमर भाटिया
अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में हायर स्टडीज की हैं. हालांकि उनके कोर्स और यूनिवर्सिटी को लेकर ज्यादा सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन वह पढ़ाई के साथ-साथ अब अभिनय की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं.
