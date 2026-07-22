भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

1 . खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की 4 नदियां

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भारत को नदियों का देश कहा जाता है और यहां नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है. गंगा और यमुना समेत देश की कई बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं. हालांकि, भारत की कुछ प्रमुख नदियां ऐसी भी हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं और फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons/AI)