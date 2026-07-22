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भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

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एजुकेशन

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की 4 नदियां ऐसी भी हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं और फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं. इन चारों के बारे में विस्तार से जानें...

Jaya Pandey | Jul 22, 2026, 04:55 PM IST

1.खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की 4 नदियां

खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की 4 नदियां
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भारत को नदियों का देश कहा जाता है और यहां नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है. गंगा और यमुना समेत देश की कई बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं. हालांकि, भारत की कुछ प्रमुख नदियां ऐसी भी हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं और फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं. 
(Image Credit: Wikimedia Commons/AI)

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2.कहां है खंभात की खाड़ी?

कहां है खंभात की खाड़ी?
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खंभात की खाड़ी गुजरात के तट पर अरब सागर का एक अहम जलीय क्षेत्र है. यह गुजरात के काठियावाड़ या सौराष्ट्र क्षेत्र को राज्य के मुख्य भूभाग से अलग करती है. खाड़ी का मुहाना दक्षिण की ओर चौड़ा है और उत्तर की ओर बढ़ने पर यह संकरी होती जाती है.

3.दुनियाभर मेंशहूर है यहां का ज्वार भाटा

दुनियाभर मेंशहूर है यहां का ज्वार भाटा
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खंभात की खाड़ी अपने ऊंचे ज्वार-भाटा के लिए भी जानी जाती है. इसकी वजह से यहां जलस्तर पर काफी अंतर देखने को मिलता है. यहां काफी ज्यादा ज्वार-भाटा आने के पीछे की वजह खाड़ी की भौगोलिक बनावट, समुद्र की ओर खुला चौड़ा मुहाना और अंदर की ओर इसका धीरे-धीरे संकरा होना है. नर्मदा, तापी, माही और साबरमती जैसी नदियां यहां के जल तंत्र और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाती हैं.

4.नर्मदा नदी

नर्मदा नदी
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नर्मदा भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है. इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है. यह मैकाल पर्वत क्षेत्र से निकलकर मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की सीमा के पास से गुजरती है और फिर गुजरात में प्रवेश करती है. आखिर में यह भरूच के पास खंभात की खाड़ी के जरिए अरब सागर से मिलता है.

TRENDING NOW

5.तापी नदी

तापी नदी
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तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है. यह मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र के विदर्भ और खानदेश क्षेत्र से गुजरती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और फिर सूरत के पास खंभात की खाड़ी के जरिए अरब सागर में मिलती है. इसकी कुल लंबाई करीब 724 किलोमीटर है.

6.माही नदी

माही नदी
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माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्य पर्वत क्षेत्र से होता है. यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है और फिर गुजरात में प्रवेश करती है. इसके बाद यह खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिलती है. माही की कुल लंबाई करीब 583 किलोमीटर है और इसका नदी बेसिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है.

7.साबरमती नदी

साबरमती नदी
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साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है. यह नदी राजस्थान से निकलने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और राज्य के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरती है. अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा है और इस वजह से नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी अधिक है. आगे चलकर साबरमती खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिलती है.

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