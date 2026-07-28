ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

4 . डॉ. के. राधाकृष्णन

4

इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन को केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को मजबूत बनाने के लिए गठित हाई लेवल कमिटी की अध्यक्षता सौंपी थी. इस कमिटी का गठन 2024 में नीट यूजी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बीच किया गया था. कमिटी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए कई सुधारों की सिफारिश की. इनमें परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और NTA के कामकाज को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल थे.