ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 28, 2026, 02:07 PM IST
1.ISRO के 5 साइंटिस्ट जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में दिया अहम योगदान
इसरो के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ को केंद्र सरकार ने पेपर लीक और एग्जाम से जुड़ी दूसरी अनियमितताओं को रोकने के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में शामिल किया है. लेकिन, यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसरो के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया है. इससे पहले भी इसरो के दिग्गजों को एजुकेशन पॉलिसी और एग्जाम सिस्टम में सुधार से जुड़ी अहम कमिटियों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.प्रोफेसर यशपाल
देश के जाने-माने वैज्ञानिक और स्पेस एक्सपर्ट प्रोफेसर यशपाल को साल 1993 में स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के उपाय सुझाने के लिए गठित नेशनल एडवाइजरी कमिटी की कमान सौंपी गई थी. इस कमिटी की सिफारिशों के आधार पर साल 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन नाम से रिपोर्ट सामने आई. इसमें बच्चों की शिक्षा को रटने के बजाय समझने और सीखने पर आधारित बनाने पर जोर दिया था.
3.डॉ. के. कस्तूरीरंगन
इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. कस्तूरीरंगन को भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई थी. उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया. इसे बाद में केंद्र सरकार ने 2020 में NEP 2020 के रूप में मंजूरी दी. इस नीति में स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 ढांचे, मदर टंग में शुरुआती शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में व्यापक सुधार जैसे कई अहम प्रावधान शामिल किए गए.
4.डॉ. के. राधाकृष्णन
इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन को केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को मजबूत बनाने के लिए गठित हाई लेवल कमिटी की अध्यक्षता सौंपी थी. इस कमिटी का गठन 2024 में नीट यूजी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बीच किया गया था. कमिटी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए कई सुधारों की सिफारिश की. इनमें परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और NTA के कामकाज को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल थे.
5.एस. सोमनाथ
इसरो के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ को केंद्र सरकार ने पेपर लीक और दूसरी तकनीकी गड़बड़ियों से बचाने के लिए गठित टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टास्क फोर्स में शामिल किया है. इस पहल का मकसद परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर उसे अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है. इसरो चीफ के तौर पर अपने लंबे अनुभव और मुश्किल टेक्निकल सिस्टम को संभालने की एक्सपर्टीज की वजह से एस. सोमनाथ से इस टास्क फोर्स में अहम योगदान की उम्मीद की जा रही है.
6.डॉ. माइलस्वामी अन्नादुरई
भारत के स्पेस साइंटिस्ट डॉ. माइलस्वामी अन्नादुरई को 'मून मैन ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है. वह चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जैसे बड़े मिशनों से जुड़े रहे हैं. एजुकेशन सेक्टर में भी उन्होंने योगदान दिया है और तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुधारों पर काम करने वाली कमिटियों से जुड़े रहे हैं.