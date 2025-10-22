भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खाई जाती है मछली, जानें किस नंबर पर आता है आपका State

1 . भारत के कौन से राज्य खाते हैं सबसे ज्यादा मछली?

1

भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां खान-पान की आदतें विविध हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, धर्म और भूगोल से प्रभावित हैं. देश के कई राज्यों में मछली एक पसंदीदा भोजन है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा मछली खाते हैं और यह वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा कैसे है?