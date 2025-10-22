FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खाई जाती है मछली, जानें किस नंबर पर आता है आपका State

क्या आपने कभी सोचा है भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा मछली खाते हैं और यह वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा कैसे है?

जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 04:30 PM IST

1.भारत के कौन से राज्य खाते हैं सबसे ज्यादा मछली?

भारत के कौन से राज्य खाते हैं सबसे ज्यादा मछली?
1

भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां खान-पान की आदतें विविध हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, धर्म और भूगोल से प्रभावित हैं. देश के कई राज्यों में मछली एक पसंदीदा भोजन है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा मछली खाते हैं और यह वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा कैसे है?

2.इस सरकारी स्टडी में सामने आईं चौंकाने वाली बातें

इस सरकारी स्टडी में सामने आईं चौंकाने वाली बातें
2

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और वर्ल्डफिश ने पिछले साल 2024 में भारत में मछली उपभोग: पैटर्न और रुझान पर एक स्टडी की जिसमें काफी हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं.

3.भारत में 72.1% लोग खाते हैं मछली

भारत में 72.1% लोग खाते हैं मछली
3

स्टडी में यह भी पाया गया कि भारतीय जनसंख्या का 72.1% यानी करीब 966.9 मिलियन व्यक्ति अपने आहार में मछली शामिल करते हैं. इस अध्ययन में पिछले 15 साल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्टों सहित विभिन्न सरकारी स्रोतों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है.

4.मछली खाने वाले राज्यों में टॉप पर है त्रिपुरा

मछली खाने वाले राज्यों में टॉप पर है त्रिपुरा
4

इस स्टडी में मछली खाने वाले राज्यों में त्रिपुरा को चैंपियन बताया गया है. त्रिपुरा में मछली उपभोक्ताओं का अनुपात सबसे अधिक 99.35% है. वहीं अगर भारत के सबसे कम मछली खाने वाले राज्य की बात करें तो यह हरियाणा है, जहां मछली खाने वालों का अनुपात सबसे कम 20.55% है.

5.इन राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम खायी जाती है मछली

इन राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम खायी जाती है मछली
5

पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों तमिलनाडु, केरल और गोवा में 90% से अधिक मछली उपभोक्ता हैं, जो मछली उपभोग के प्रति एक मजबूत सांस्कृतिक झुकाव को दर्शाता है, वहीं उत्तरी राज्य जैसे पंजाब (26.45%), हरियाणा (20.55%), और राजस्थान (22.5%) में मछली खाने वालों का सबसे कम प्रतिशत पाया गया.

6.मछली के दैनिक खपत में सबसे आगे है केरल

मछली के दैनिक खपत में सबसे आगे है केरल
6

मछली की दैनिक खपत में केरल सबसे आगे है, जहां 53.5% आबादी प्रतिदिन मछली खाती है. इसके बाद गोवा में 36.2%, पश्चिम बंगाल में 21.90%, मणिपुर में 19.70%, असम में 13.10% और त्रिपुरा में 11.50% लोग मछली खाते हैं.

Read More

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
