भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खाई जाती है मछली, जानें किस नंबर पर आता है आपका State

Bihar Election 2025: बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव हो सकते हैं CM चेहरा
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें भाईयों को क्यों खिलाती हैं पान, जानें इसके प्रभाव से लेकर पीछे की वजह
India vs Australia 2nd ODI: एडिलेड में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा
Health Tips: सर्दियों में इन 3 सुपर फूड्स का सेवन बॉडी को रखेगा फिट, आसपास भी नहीं भटकेंगी बीमारियां
Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का सरगना समेत चार अपराधी ढेर
Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में जारी है प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 22, 2025, 04:30 PM IST
1.भारत के कौन से राज्य खाते हैं सबसे ज्यादा मछली?
भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां खान-पान की आदतें विविध हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, धर्म और भूगोल से प्रभावित हैं. देश के कई राज्यों में मछली एक पसंदीदा भोजन है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा मछली खाते हैं और यह वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा कैसे है?
2.इस सरकारी स्टडी में सामने आईं चौंकाने वाली बातें
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और वर्ल्डफिश ने पिछले साल 2024 में भारत में मछली उपभोग: पैटर्न और रुझान पर एक स्टडी की जिसमें काफी हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं.
3.भारत में 72.1% लोग खाते हैं मछली
स्टडी में यह भी पाया गया कि भारतीय जनसंख्या का 72.1% यानी करीब 966.9 मिलियन व्यक्ति अपने आहार में मछली शामिल करते हैं. इस अध्ययन में पिछले 15 साल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्टों सहित विभिन्न सरकारी स्रोतों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है.
4.मछली खाने वाले राज्यों में टॉप पर है त्रिपुरा
इस स्टडी में मछली खाने वाले राज्यों में त्रिपुरा को चैंपियन बताया गया है. त्रिपुरा में मछली उपभोक्ताओं का अनुपात सबसे अधिक 99.35% है. वहीं अगर भारत के सबसे कम मछली खाने वाले राज्य की बात करें तो यह हरियाणा है, जहां मछली खाने वालों का अनुपात सबसे कम 20.55% है.
5.इन राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे कम खायी जाती है मछली
पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों तमिलनाडु, केरल और गोवा में 90% से अधिक मछली उपभोक्ता हैं, जो मछली उपभोग के प्रति एक मजबूत सांस्कृतिक झुकाव को दर्शाता है, वहीं उत्तरी राज्य जैसे पंजाब (26.45%), हरियाणा (20.55%), और राजस्थान (22.5%) में मछली खाने वालों का सबसे कम प्रतिशत पाया गया.
6.मछली के दैनिक खपत में सबसे आगे है केरल
मछली की दैनिक खपत में केरल सबसे आगे है, जहां 53.5% आबादी प्रतिदिन मछली खाती है. इसके बाद गोवा में 36.2%, पश्चिम बंगाल में 21.90%, मणिपुर में 19.70%, असम में 13.10% और त्रिपुरा में 11.50% लोग मछली खाते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.