पिता की हत्या ने बदली जिंदगी, असहायों की मदद का लिया प्रण और UPSC क्रैक कर पहनी खाकी, पढ़ें IPS बजरंग यादव की कहानी

3 . पिता की हत्या, ठान लिया- अफसर बनकर करूंगा कमजोरों की मदद

3

साल 2019 में बजरंग UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए. वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान परिवार पर सबसे बड़ा संकट आ गया. साल 2020 में एक जमीनी विवाद में उनके पिता राजेश यादव की हत्या कर दी गई. बजरंग उस समय दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे थे. पिता की हत्या की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ने के बजाय अपने लक्ष्य को और मजबूती से पकड़ लिया. उन्होंने तय किया कि वह सिविल सेवा परीक्षा पास करेंगे और कानून के जरिए कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे.

