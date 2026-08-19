पिता की हत्या ने बदली जिंदगी, असहायों की मदद का लिया प्रण और UPSC क्रैक कर पहनी खाकी, पढ़ें IPS बजरंग यादव की कहानी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Aug 19, 2026, 02:13 PM IST
1.IPS बजरंग प्रसाद यादव की कहानी
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है. इनमें कई ऐसे युवा होते हैं, जो सीमित संसाधनों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच तैयारी करते हैं. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बजरंग प्रसाद यादव की कहानी भी ऐसे ही संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल है.
(All Image credit: Bajrang Prasad Facebook)
2.IPS बजरंग प्रसाद यादव का एजुकेशन प्रोफाइल
किसान परिवार से आने वाले बजरंग ने पिता की हत्या और आर्थिक तंगी जैसे मुश्किल हालातों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और आखिरकार UPSC में 454वीं रैंक हासिल कर IPS बनने का सपना पूरा किया. बजरंग प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के धोबहट गांव के रहने वाले हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई. इसके बाद उन्होंने लिटिल फ्लावर स्कूल, कलवारी से 10वीं की पढ़ाई की और उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी से 12वीं की परीक्षा पास की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां से उन्होंने मैथ्स में BSc की डिग्री हासिल की.
3.पिता की हत्या, ठान लिया- अफसर बनकर करूंगा कमजोरों की मदद
साल 2019 में बजरंग UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए. वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान परिवार पर सबसे बड़ा संकट आ गया. साल 2020 में एक जमीनी विवाद में उनके पिता राजेश यादव की हत्या कर दी गई. बजरंग उस समय दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे थे. पिता की हत्या की खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ने के बजाय अपने लक्ष्य को और मजबूती से पकड़ लिया. उन्होंने तय किया कि वह सिविल सेवा परीक्षा पास करेंगे और कानून के जरिए कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे.
4.दो अटेम्प्ट में मिली फेल्योर, तीसरे में रचा इतिहास
पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई. दिल्ली में रहकर कोचिंग और पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था. बजरंग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां ने अनाज बेचकर उनकी तैयारी के खर्च का इंतजाम किया. मुश्किल दौर में उनकी मां ने लगातार उनका हौसला बढ़ाया. बजरंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते रहे. लेकिन यूपीएससी में सफलता मिलना इतना भी आसान नहीं था. उन्हें अपने दो प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ा.
5.2022 में यूपीएससी में लाए 454वीं रैंक
अपने दूसरे प्रयास में वह मेन्स परीक्षा में महज 27 नंबरों की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाए. इतनी करीबी असफलता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी कमियों को समझा, तैयारी के तरीके में सुधार किया और तीसरे प्रयास के लिए फिर से पूरी मेहनत के साथ जुट गए. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. यूपीएससी सीएसई 2022 में उन्होंने 454वीं रैंक हासिल की और उनका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हुआ.
6.6 साल बाद पिता को मिला न्याय, दोषियों को 10 साल की सजा
बजरंग की कहानी सिर्फ UPSC पास करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि मुश्किल परिस्थितियां किसी व्यक्ति के रास्ते को रोक सकती हैं, लेकिन अगर लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो तो वही परिस्थितियां उसकी ताकत भी बन सकती हैं. पिता की मौत, आर्थिक तंगी और लगातार दो असफलताओं के बावजूद बजरंग ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा. उन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि सीमित संसाधन किसी बड़े सपने की सबसे बड़ी बाधा नहीं होते. अब उनके पिता को न्याय मिल चुका है. 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है.