Twitter
Advertisement
Headlines

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

HomePhotos

एजुकेशन

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

हर साल देश को लाखों युवा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देते हैं लेकिन उनमें से कुछ हजार ही इस मुश्किल परीक्षा में सफल हो पाते हैं. अपने सपनों को हकीकत में बदलना इतना भी आसान काम नहीं है. कुछ उम्मीदवारों को बार-बार इस परीक्षा में असफलता का स्वाद चखना पड़ता है लेकिन आखिरकार वे अपने लगन और मेहनत के दम

जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 11:03 AM IST

1.कौन हैं IAS मयंक त्रिपाठी?

कौन हैं IAS मयंक त्रिपाठी?
1

IAS मयंक त्रिपाठी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिन्होंने पहले DSP के पद पर काम किया और बाद में अपने सपने को पूरा करने के लिए तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास की. उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी मयंक त्रिपाठी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 10वीं रैंक हासिल करके एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है. 

Advertisement

2.कहां से पढ़े-लिखे हैं मयंक त्रिपाठी?

कहां से पढ़े-लिखे हैं मयंक त्रिपाठी?
2

ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लेखाकार प्रभात कुमार त्रिपाठी और गृहिणी अर्चना त्रिपाठी के घर जन्मे मयंक की यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है. उन्होंने जागरण पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया.

3.आईएएस मयंक त्रिपाठी का यूपीएससी सफर

आईएएस मयंक त्रिपाठी का यूपीएससी सफर
3

मयंक के लिए आईएएस अधिकारी बनने की राह आसान नहीं थी. उन्होंने सबसे पहले 2022 में यूपीपीसीएस परीक्षा पास की और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बने. 2023 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 373वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में शामिल हुए. 

4.तीसरे अटेम्प्ट में पूरा हुआ आईएएस बनने का सपना

तीसरे अटेम्प्ट में पूरा हुआ आईएएस बनने का सपना
4

हालांकि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था इसलिए  उन्होंने 2024 में तीसरी बार परीक्षा दी. इसबार उनका सपना साकार हुआ और उन्होंने 10वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया. 
 

TRENDING NOW

5.नौकरी के साथ मयंक त्रिपाठी ने कैसे की यूपीएससी तैयारी

नौकरी के साथ मयंक त्रिपाठी ने कैसे की यूपीएससी तैयारी
5

डीएसपी और आईआरएस अधिकारी के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को संतुलित करते हुए मयंक ने रात में लगन से पढ़ाई की. एनसीईआरटी की किताबों, करंट अफेयर्स और अपने वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया. 
 

6.इन बातों का रखा खास ख्याल

इन बातों का रखा खास ख्याल
6

विषय में प्रवाह बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार प्रमुख विषयों का अभ्यास किया और अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पिछले साल के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट से लगातार खुद को मांझा. मयंक ने एडवांस रिसोर्स का इस्तेमाल करने से पहले पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरह समझकर एक मजबूत आधार तैयार किया और दैनिक अभ्यास के माध्यम से अपने उत्तर लेखन कौशल में सुधार किया. इससे उन्हें मुख्य परीक्षा में काफी मदद मिली.

7.आईएएस मयंक त्रिपाठी का सफलता मंत्र

आईएएस मयंक त्रिपाठी का सफलता मंत्र
7

मयंक का मानना है कि निरंतरता और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी हैं. उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर असफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया. उनकी तैयारी में अनुशासन और लगन साफ दिखाई देती है. 

8.युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है मयंक त्रिपाठी की सफलता

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है मयंक त्रिपाठी की सफलता
8

UPSC CSE 2024 में टॉप 10 में आना कोई छोटी बात नहीं है. मयंक की यह सफलता सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि हर उस युवा की है जो सपनों में विश्वास रखता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Haryana Assembly Election Result: चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
चुनाव आयोग की दलीलों से नाराज कांग्रेस, पत्र लिखकर दे दी ऐसी धमकी
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
मोटापा ही नहीं, धमनियों में जमे गंदे Cholesterol को भी कम करती ये चीज, ऐसे करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE