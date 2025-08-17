पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 17, 2025, 11:03 AM IST
1.कौन हैं IAS मयंक त्रिपाठी?
IAS मयंक त्रिपाठी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिन्होंने पहले DSP के पद पर काम किया और बाद में अपने सपने को पूरा करने के लिए तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा पास की. उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी मयंक त्रिपाठी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 10वीं रैंक हासिल करके एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है.
2.कहां से पढ़े-लिखे हैं मयंक त्रिपाठी?
ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लेखाकार प्रभात कुमार त्रिपाठी और गृहिणी अर्चना त्रिपाठी के घर जन्मे मयंक की यात्रा उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है. उन्होंने जागरण पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया.
3.आईएएस मयंक त्रिपाठी का यूपीएससी सफर
मयंक के लिए आईएएस अधिकारी बनने की राह आसान नहीं थी. उन्होंने सबसे पहले 2022 में यूपीपीसीएस परीक्षा पास की और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बने. 2023 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और 373वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में शामिल हुए.
4.तीसरे अटेम्प्ट में पूरा हुआ आईएएस बनने का सपना
हालांकि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का था इसलिए उन्होंने 2024 में तीसरी बार परीक्षा दी. इसबार उनका सपना साकार हुआ और उन्होंने 10वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया.
5.नौकरी के साथ मयंक त्रिपाठी ने कैसे की यूपीएससी तैयारी
डीएसपी और आईआरएस अधिकारी के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को संतुलित करते हुए मयंक ने रात में लगन से पढ़ाई की. एनसीईआरटी की किताबों, करंट अफेयर्स और अपने वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया.
6.इन बातों का रखा खास ख्याल
विषय में प्रवाह बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार प्रमुख विषयों का अभ्यास किया और अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पिछले साल के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट से लगातार खुद को मांझा. मयंक ने एडवांस रिसोर्स का इस्तेमाल करने से पहले पहले एनसीईआरटी को अच्छी तरह समझकर एक मजबूत आधार तैयार किया और दैनिक अभ्यास के माध्यम से अपने उत्तर लेखन कौशल में सुधार किया. इससे उन्हें मुख्य परीक्षा में काफी मदद मिली.
7.आईएएस मयंक त्रिपाठी का सफलता मंत्र
मयंक का मानना है कि निरंतरता और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी हैं. उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर असफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया. उनकी तैयारी में अनुशासन और लगन साफ दिखाई देती है.
8.युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है मयंक त्रिपाठी की सफलता
UPSC CSE 2024 में टॉप 10 में आना कोई छोटी बात नहीं है. मयंक की यह सफलता सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि हर उस युवा की है जो सपनों में विश्वास रखता है.
