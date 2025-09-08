FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

क्या आप जानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? जानिए भारत में क्या है स्थिति?

Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

वो एक्टर जो अपनी हर गर्लफ्रेंड को ले जाता था पहले कब्रिस्तान, फिर वहां जो करता था सुनकर रह जाएंगे हैरान

उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू

क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग 

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने आशा भोसले पर लगाया आरोप: 'लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मेरे पिता से नफरत करती थीं...';

अमेरिकी नीति में बदलाव से भारतीय वीज़ा आवेदकों पर असर, तीसरे देश में इंटरव्यू का विकल्प हटाया गया

फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका

Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य

एजुकेशन

संघर्ष की फसल ने दी सफलता की खनक, किसान की बेटी मेहनत से तपकर यूं बनी तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर

आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गरीबी और विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानी और टीएनपीएससी ग्रुप 1 की परीक्षा में टॉप कर डिप्टी कलेक्टर बनी हैं, जानें कथिर सेल्वी की सफलता की कहानी...

जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 02:54 PM IST

1.किसान की बेटी ने टॉप किया TNPSC एग्जाम

किसान की बेटी ने टॉप किया TNPSC एग्जाम
1

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता की वजह से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं. तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर कथिर सेल्वी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक छोटे से किसान गांव की 27 साल की लड़की ने तमिलनाडु की प्रतिष्ठित टीएनपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा में टॉप करके इतिहास रच दिया. 

2.क्या होता है TNPSC ग्रुप 1 एग्जाम?

क्या होता है TNPSC ग्रुप 1 एग्जाम?
2

कुड्डालोर जिले के वज़हैकोलाई गांव की कथिर सेल्वी ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और धैर्य से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है. टीएनपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. यह डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और सहायक आयुक्त जैसी शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए लोगों का चयन करती है. 

3.190 ही फाइनल लिस्ट में बना पाए जगह

190 ही फाइनल लिस्ट में बना पाए जगह
3

इस साल डेढ़ लाख से ज़्यादा लोगों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 190 ही फाइनल लिस्ट में जगह बना पाए. कथिर सेल्वी न सिर्फ़ इस परीक्षा में पास हुईं, बल्कि पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहीं.

4.तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बनाया डिप्टी कलेक्टर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बनाया डिप्टी कलेक्टर
4

हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया है. यह आधिकारिक नियुक्ति राज्य के लोगों के प्रति उनकी सेवा की शुरुआत का प्रतीक है. कथिर सेल्वी के माता-पिता किसान हैं. 

5.कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू की तैयारी

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू की तैयारी
5

2019 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लोगों की सेवा के लिए सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा. शुरुआत में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. वह एक और राज्य परीक्षा पास नहीं कर पाईं. लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और भी मेहनत से पढ़ाई की.

6.कथिर सेल्वी ने किसके सिर बांधा सफलता का सेहरा?

कथिर सेल्वी ने किसके सिर बांधा सफलता का सेहरा?
6

एक इंटरव्यू में कथिर सेल्वी ने बताया, 'यह सफलता आसान नहीं थी. यह कई साल तक निरंतर पढ़ाई और असफलताओं पर विजय पाने के बाद मिली है.' उनके माता-पिता ने परीक्षा की तैयारी में उनका पूरा साथ दिया.  पढ़ाई का खर्च उठाया और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी.

7.दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल की सफलता

दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल की सफलता
7

इस साल अप्रैल में जब नतीजे घोषित हुए तो उनके पूरे गांव ने गर्व से जश्न मनाया और उन्हें फूलमालाएं पहनाईं. वह न सिर्फ़ अपने गांव के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए एक आदर्श है जो बड़े सपने देखता है. उन्होंने दिखा दिया है कि आप चाहे कहीं से भी हों, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है.

