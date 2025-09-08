संघर्ष की फसल ने दी सफलता की खनक, किसान की बेटी मेहनत से तपकर यूं बनी तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर

7 . दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल की सफलता

इस साल अप्रैल में जब नतीजे घोषित हुए तो उनके पूरे गांव ने गर्व से जश्न मनाया और उन्हें फूलमालाएं पहनाईं. वह न सिर्फ़ अपने गांव के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए एक आदर्श है जो बड़े सपने देखता है. उन्होंने दिखा दिया है कि आप चाहे कहीं से भी हों, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है.

