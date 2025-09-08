संघर्ष की फसल ने दी सफलता की खनक, किसान की बेटी मेहनत से तपकर यूं बनी तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम
जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 02:54 PM IST
1.किसान की बेटी ने टॉप किया TNPSC एग्जाम
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता की वजह से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं. तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर कथिर सेल्वी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक छोटे से किसान गांव की 27 साल की लड़की ने तमिलनाडु की प्रतिष्ठित टीएनपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा में टॉप करके इतिहास रच दिया.
2.क्या होता है TNPSC ग्रुप 1 एग्जाम?
कुड्डालोर जिले के वज़हैकोलाई गांव की कथिर सेल्वी ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और धैर्य से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है. टीएनपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा राज्य की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. यह डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और सहायक आयुक्त जैसी शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए लोगों का चयन करती है.
3.190 ही फाइनल लिस्ट में बना पाए जगह
इस साल डेढ़ लाख से ज़्यादा लोगों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 190 ही फाइनल लिस्ट में जगह बना पाए. कथिर सेल्वी न सिर्फ़ इस परीक्षा में पास हुईं, बल्कि पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहीं.
4.तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बनाया डिप्टी कलेक्टर
हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया है. यह आधिकारिक नियुक्ति राज्य के लोगों के प्रति उनकी सेवा की शुरुआत का प्रतीक है. कथिर सेल्वी के माता-पिता किसान हैं.
5.कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू की तैयारी
2019 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लोगों की सेवा के लिए सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा. शुरुआत में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. वह एक और राज्य परीक्षा पास नहीं कर पाईं. लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और भी मेहनत से पढ़ाई की.
6.कथिर सेल्वी ने किसके सिर बांधा सफलता का सेहरा?
एक इंटरव्यू में कथिर सेल्वी ने बताया, 'यह सफलता आसान नहीं थी. यह कई साल तक निरंतर पढ़ाई और असफलताओं पर विजय पाने के बाद मिली है.' उनके माता-पिता ने परीक्षा की तैयारी में उनका पूरा साथ दिया. पढ़ाई का खर्च उठाया और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी.
7.दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल की सफलता
इस साल अप्रैल में जब नतीजे घोषित हुए तो उनके पूरे गांव ने गर्व से जश्न मनाया और उन्हें फूलमालाएं पहनाईं. वह न सिर्फ़ अपने गांव के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए एक आदर्श है जो बड़े सपने देखता है. उन्होंने दिखा दिया है कि आप चाहे कहीं से भी हों, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है.
