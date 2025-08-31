आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स
Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब
हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट
MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद
Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी
एजुकेशन
राजा राम | Aug 31, 2025, 07:12 PM IST
1.कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे होंगे
सरकार ने कुछ खास मोबाइल ऐप्स तैयार किए हैं, जिनसे कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकते हैं. आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी ऐप्स के बारे में.
2.UMANG ऐप
पहला ऐप है UMANG, जिसे 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' कहा जाता है. इस ऐप में हजार से ज्यादा सरकारी सेवाओं की सुविधा है. यहां से आप गैस बुकिंग, पेंशन, पासपोर्ट स्टेटस और PF बैलेंस तक की जानकारी पा सकते हैं.
3.AIS ऐप
दूसरा है AIS ऐप, जो टैक्स से जुड़े हर काम को आसान बनाता है. इससे आप अपनी आय, निवेश और टैक्स की पूरी जानकारी एक क्लिक में देख सकते हैं.
4.RBI रिटेल डायरेक्ट
RBI रिटेल डायरेक्ट ऐप निवेशकों के लिए फायदेमंद है. यहां आम लोग सीधे सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं.
5.Post Info
अगर डाक सेवाओं की बात करें तो Post Info ऐप बेहद काम का है. इससे आप पार्सल ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस लोकेशन और स्पीड पोस्ट की जानकारी आसानी से ले सकते हैं.
6.Digi Yatra
हवाई यात्रा करने वालों के लिए Digi Yatra ऐप राहत भरा है. इस ऐप से एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन के जरिए चेक-इन और सिक्योरिटी प्रोसेस तेज हो जाता है.
7.mParivahan ऐप
वहीं, वाहनों से जुड़ी जरूरतों के लिए mParivahan ऐप जरूरी है. इससे आप RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान जैसी जानकारियां आसानी से देख सकते हैं. इन सरकारी ऐप्स ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहद आसान बना दिया है. अब केवल एक स्मार्टफोन से ही कई बड़े काम कुछ ही मिनटों में निपट जाते हैं.