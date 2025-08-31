Twitter
Advertisement
Headlines

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद

Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

HomePhotos

एजुकेशन

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

डिजिटल इंडिया अभियान ने आम लोगों की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. सरकारी कामों के लिए अब दफ्तरों की लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है. सरकार ने कुछ खास मोबाइल ऐप्स तैयार किए हैं, जिनसे कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकते हैं. आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी ऐप्स के बारे में.. 

राजा राम | Aug 31, 2025, 07:12 PM IST

1.कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे होंगे

कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे होंगे
1

सरकार ने कुछ खास मोबाइल ऐप्स तैयार किए हैं, जिनसे कई जरूरी काम घर बैठे ही पूरे किए जा सकते हैं. आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी ऐप्स के बारे में.

Advertisement

2.UMANG ऐप

UMANG ऐप
2

पहला ऐप है UMANG, जिसे 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' कहा जाता है. इस ऐप में हजार से ज्यादा सरकारी सेवाओं की सुविधा है. यहां से आप गैस बुकिंग, पेंशन, पासपोर्ट स्टेटस और PF बैलेंस तक की जानकारी पा सकते हैं. 

3.AIS ऐप

AIS ऐप
3

दूसरा है AIS ऐप, जो टैक्स से जुड़े हर काम को आसान बनाता है. इससे आप अपनी आय, निवेश और टैक्स की पूरी जानकारी एक क्लिक में देख सकते हैं. 

4.RBI रिटेल डायरेक्ट

RBI रिटेल डायरेक्ट
4

RBI रिटेल डायरेक्ट ऐप निवेशकों के लिए फायदेमंद है. यहां आम लोग सीधे सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं. 

TRENDING NOW

5.Post Info

Post Info
5

अगर डाक सेवाओं की बात करें तो Post Info ऐप बेहद काम का है. इससे आप पार्सल ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस लोकेशन और स्पीड पोस्ट की जानकारी आसानी से ले सकते हैं.

6.Digi Yatra

Digi Yatra
6

हवाई यात्रा करने वालों के लिए Digi Yatra ऐप राहत भरा है. इस ऐप से एयरपोर्ट पर फेशियल रिकग्निशन के जरिए चेक-इन और सिक्योरिटी प्रोसेस तेज हो जाता है. 
 

7.mParivahan ऐप

mParivahan ऐप
7

वहीं, वाहनों से जुड़ी जरूरतों के लिए mParivahan ऐप जरूरी है. इससे आप RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान जैसी जानकारियां आसानी से देख सकते हैं. इन सरकारी ऐप्स ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहद आसान बना दिया है. अब केवल एक स्मार्टफोन से ही कई बड़े काम कुछ ही मिनटों में निपट जाते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब
हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
आपको कितनी सैलेरी चाहिए अगर एचआर पूछे ये सवाल तो क्या जवाब देना चाहिए? बिल गेट्स की ये 3 बातें गांठ बांध लें
Angel Numbers: क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं
क्या आपको अक्सर दिखता है 999 नंबर? तो यहां समझिए ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE