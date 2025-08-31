हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

7 . mParivahan ऐप

7

वहीं, वाहनों से जुड़ी जरूरतों के लिए mParivahan ऐप जरूरी है. इससे आप RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान जैसी जानकारियां आसानी से देख सकते हैं. इन सरकारी ऐप्स ने आम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बेहद आसान बना दिया है. अब केवल एक स्मार्टफोन से ही कई बड़े काम कुछ ही मिनटों में निपट जाते हैं.

