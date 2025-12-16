कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 16, 2025, 08:54 AM IST
1.देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अनोखे जिले
भारत में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनके पास अलग-अलग जिले हैं जो यहां की सरकार को प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं.
2.सभी जिलों में अलग-अलग आबादी
भारत के कुछ जिले छोटे जबकि कुछ जिले बड़े हैं और यहां की आबादी भी अलग-अलग है. लेकिन क्या आप भारत के सबसे छोटे जिले के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको भारत के सबसे छोटे जिले के बारे में बताएंगे.
3.भारत का सबसे छोटा जिला
भारत का सबसे छोटा जिला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित माहे जिला है. इसका क्षेत्रफल सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इस जिले की कुल आबादी 41,934 है जिसमें पुरुषों की संख्या 19,269 और महिलाओं की संख्या 22,665 है.
4.माहे जिले के आसपास क्या है?
पुडुचेरी का माहे जिला केरल राज्य से घिरा हुआ है, वहीं इसके एक तरफ अरब सागर है. यहां के लोग मलयालम और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं. यह जिला भारत के विपरीत तट पर स्थित है.
5.भारत का दूसरा सबसे छोटा जिला
भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा जिला यानम है और यह भी पुडुचेरी में है. यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था जिसे साल 1964 में भारत में विलय कर दिया गया. इस जिले के पूर्व में आंध्र प्रदेश है और 17 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले के लोग तेलुगू भाषा में बातचीत करते हैं.