कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी

5 . भारत का दूसरा सबसे छोटा जिला

5

भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा जिला यानम है और यह भी पुडुचेरी में है. यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था जिसे साल 1964 में भारत में विलय कर दिया गया. इस जिले के पूर्व में आंध्र प्रदेश है और 17 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले के लोग तेलुगू भाषा में बातचीत करते हैं.