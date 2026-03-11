FacebookTwitterYoutubeInstagram
ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों ने मारी उछाल

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 साल के युवक को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी है. ऐसे में जानें दुनिया के किन देशों में इच्छामृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है और कहां अभी इस पर कानून बनने की प्रक्रिया में है...

Jaya Pandey | Mar 11, 2026, 02:14 PM IST

1.सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दी इच्छामृत्यु की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दी इच्छामृत्यु की इजाजत
1

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 साल के युवक को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी है. पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र हरीश राणा करीब 13 साल से कोमा में थे. कोर्ट ने उनके माता-पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया. साथ ही केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े मुद्दों पर एक स्पष्ट कानून बनाने की संभावना पर विचार करे ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट प्रक्रिया और नियम तय हो सकें. (Image: AI Generated)

2.क्या होती है इच्छामृत्यु?

क्या होती है इच्छामृत्यु?
2

इच्छामृत्यु को अंग्रेजी में Euthanasia कहा जाता है. हिंदी में इसे दयामृत्यु भी कहा जाता है. इसका मतलब है किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के असहनीय दर्द और कष्ट को खत्म करने के लिए उसकी जिंदगी को चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करना. आम तौर पर इसमें डॉक्टर की भूमिका होती है. कई मामलों में डॉक्टर सीधे जीवन समाप्त करने वाली दवा देते हैं, जबकि कुछ मामलों में जीवन रक्षक उपचार या मशीनें हटा दी जाती हैं. वहीं Assisted Suicide अलग अवधारणा है. इसमें मरीज खुद अपनी जान लेता है, लेकिन इसके लिए जरूरी साधन या दवा कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराता है.
(Image: AI Generated)

3.इच्छामृत्यु को लेकर भारत में क्या है कानून?

इच्छामृत्यु को लेकर भारत में क्या है कानून?
3

भारत में कानून के लिहाज से एक्टिव यूथेनेशिया और असिस्टेड सुसाइड अभी भी अवैध हैं. हालांकि पैसिव यूथेनेशिया यानी जीवन रक्षक उपचार या मशीनों को हटाने की अनुमति सीमित परिस्थितियों में दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसले में 'लिविंग विल' और पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी थी. इसके तहत अगर मरीज असाध्य स्थिति में है और ठीक होने की संभावना नहीं है तो निर्धारित मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया के बाद जीवन रक्षक उपचार हटाया जा सकता है.
(Image: AI Generated)

4.दुनिया के किस देश में क्या है इच्छामृत्यु का कानून?

दुनिया के किस देश में क्या है इच्छामृत्यु का कानून?
4

दुनिया के कई देशों में इच्छामृत्यु या डॉक्टर की मदद से आत्महत्या को कानूनी मान्यता मिल चुकी है. नीदरलैंड्स दुनिया के पहले देशों में शामिल है जहां 2002 में इच्छामृत्यु को कानूनी बनाया गया. उसी साल बेल्जियम ने भी इसे वैध कर दिया था. इसके बाद लक्जमबर्ग ने 2009 में, कनाडा ने 2016 में और स्पेन ने 2021 में इच्छामृत्यु या मेडिकल असिस्टेड डेथ को कानूनी मान्यता दी. न्यूजीलैंड में 2020 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह कानून लागू हुआ.
(Image: AI Generated)

5.कोलंबिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक क्या है कानून?

कोलंबिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक क्या है कानून?
5

लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में भी इस पर धीरे-धीरे कानून बन रहे हैं. कोलंबिया में अदालत के फैसलों के जरिए इच्छामृत्यु को अनुमति मिली हुई है. इक्वॉडोर में भी हाल के सालों में इसे कानूनी मान्यता दी गई. ऑस्ट्रेलिया के सभी छह राज्यों विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में 'वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग' कानून लागू हो चुका है.
(Image: AI Generated)

6.हर देश में अलग है नियम

हर देश में अलग है नियम
6

कुछ देशों में नियम अलग-अलग हैं. स्विटजरलैंड में असिस्टेड सुसाइड की अनुमति है लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया की अनुमति नहीं है. अमेरिका में यह पूरे देश में नहीं बल्कि कई राज्यों जैसे ओरेगन, वाशिंगटन, वर्मोंट, कैलिफोर्निया, हवाई, न्यू जर्सी और मेन में कानूनी है. इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में भी इसकी अनुमति है, जबकि मोंटाना में अदालत के फैसलों के आधार पर डॉक्टर की सहायता से मृत्यु की अनुमति दी जाती है.
(Image: AI Generated)

7.इन देशों में अभी चल रही इच्छामृत्यु पर कानून बनने की प्रक्रिया

इन देशों में अभी चल रही इच्छामृत्यु पर कानून बनने की प्रक्रिया
7

कुछ देशों में अभी इस पर कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है. पुर्तगाल में संसद ने इस विषय पर कानून पारित किया है, लेकिन उसके अंतिम नियमों और लागू होने की प्रक्रिया का इंतजार है. वहीं उरुग्वे में भी इच्छामृत्यु को कानूनी बनाने का कानून पारित हो चुका है और इसके लागू होने की औपचारिक प्रक्रिया जारी है. इस तरह दुनिया के कई हिस्सों में इच्छामृत्यु को लेकर अलग-अलग नियम और कानून हैं. कहीं इसे सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी गई है तो कहीं अभी भी इस पर बहस जारी है. (Image: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

