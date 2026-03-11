दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

2 . क्या होती है इच्छामृत्यु?

इच्छामृत्यु को अंग्रेजी में Euthanasia कहा जाता है. हिंदी में इसे दयामृत्यु भी कहा जाता है. इसका मतलब है किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के असहनीय दर्द और कष्ट को खत्म करने के लिए उसकी जिंदगी को चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करना. आम तौर पर इसमें डॉक्टर की भूमिका होती है. कई मामलों में डॉक्टर सीधे जीवन समाप्त करने वाली दवा देते हैं, जबकि कुछ मामलों में जीवन रक्षक उपचार या मशीनें हटा दी जाती हैं. वहीं Assisted Suicide अलग अवधारणा है. इसमें मरीज खुद अपनी जान लेता है, लेकिन इसके लिए जरूरी साधन या दवा कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराता है.

(Image: AI Generated)