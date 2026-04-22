यूरोप की सबसे 'सोशल' नदी, जो सबसे ज्यादा राजधानियों को जोड़ती है

7 . यूरोप की संस्कृति के लिए भी अहम है डेन्यूब नदी

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यह नदी सिर्फ व्यापार और परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही है. इसने संगीत, कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है. इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्लू डेन्यूब है, जिसे योहान स्ट्रॉस द्वितीय ने रचा था और जिसने इस नदी को पूरी दुनिया में एक खास पहचान दिलाई.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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