FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया

Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय 

कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता

Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल

इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs UAE Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

IND vs UAE: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है दुबई की पिच रिपोर्ट

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री

HomePhotos

एजुकेशन

इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?

आज हम आपको बताएंगे कि बालेन शाह कितने पढ़े-लिखे हैं जिनके हाथ में नेपाल की अगली सत्ता जाने का दावा किया जा रहा है और उनका इंजीनियरिंग, म्यूजिक और राजनीति का सफर कैसा रहा है...

जया पाण्डेय | Sep 09, 2025, 04:01 PM IST

1.कौन हैं बालेन शाह?

कौन हैं बालेन शाह?
1

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen Z के प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है. अब इस बात पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि नेपाल में अगली सत्ता बालेन शाह को मिल सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि बालेन शाह कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका इंजीनियरिंग, म्यूजिक और राजनीति का सफर कैसा रहा है.

Advertisement

2.इंजीनियर और संगीतकार भी हैं बालेन शाह

इंजीनियर और संगीतकार भी हैं बालेन शाह
2

बालेन शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है. उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ था. पॉलिटिशियन के अलावा वह नेपाली रैपर , संगीतकार, कवि और इंजीनियर भी हैं. वर्तनाम में वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के 15वें महापौर के रूप में काम कर रहे हैं. 

3.मैथिल मूल के मधेसी परिवार से आते हैं बालेन शाह

मैथिल मूल के मधेसी परिवार से आते हैं बालेन शाह
3

बालेन शाह काठमांडू के नरदेवी से हैं और उनका परिवार मैथिल मूल का मधेसी है. वह आयुर्वेदिक डॉक्टर  राम नारायण शाह और उनकी पत्नी ध्रुवदेवी शाह के सबसे छोटे बेटे हैं और नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताल में उनके पिता के ट्रांसफर के बाद उनका परिवार मधेश प्रांत के महोत्तरी जिले से काठमांडू आ गया था.

4.कितने पढ़े-लिखे हैं बालेन शाह?

कितने पढ़े-लिखे हैं बालेन शाह?
4

बालेन शाह ने 12वीं तक की पढ़ाई वीएस निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने हिमालयन व्हाइटहाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने भारत के राज्य कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक किया.

TRENDING NOW

5.9वीं क्लास में लिखा था पहला गाना

9वीं क्लास में लिखा था पहला गाना
5

कम उम्र से ही बालेन शाह को कविता और म्यूजिक में दिलचस्पी थी. उनका पहला सिंगल सड़क बालक था जिसे उन्होंने नौंवी कक्षा में रहते हुए साल 2012 में लिखा था. यूट्यूब बैटल रैप सीरीज रॉ बार्ज़ में वह साल 2013 में नजर आए थे जिससे नेफ़ॉप प्रशंसकों के बीच वह काफी फेमस हो गए.

6.काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह

काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह
6

बालेन शाह की शादी सबीना काफले से हुई है जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं. साल 2022 से अबतक वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर के पद पर तैनात हैं. उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेयर पद का चुनाव लड़ा था और उसमें जीत भी हासिल की थी.

7.टाइम मैग्जीन की इस लिस्ट में हो चुके हैं शामिल

टाइम मैग्जीन की इस लिस्ट में हो चुके हैं शामिल
7

टाइम मैगज़ीन ने बालेन शाह को 2023 की 'भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं' की लिस्ट में शामिल किया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत
सास-ससुर के चहेते होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, ससुराल में मिलती है VVIP जैसी इज्जत
इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?
इंजीनियरिंग की डिग्री, म्यूजिक की समझ... क्या नेपाल को मिलने वाला है पहला 'हिप-हॉप' PM?
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता 
मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध ​और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE