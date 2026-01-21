कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

1 . गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी की कमान संभालेंगी सिमरन बाला

1

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली सिमरन बाला इस बार 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी की कमान संभालेंगी. भारत के अर्धसैनिक बलों में लैंगिक समानता की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि सिमरन बाला का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उनका यूपीएससी तक का सफर कैसा रहा है.