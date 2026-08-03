कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Aug 03, 2026, 12:20 PM IST
1.बांकीपुर सीट पर आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर
बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं. यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह उनका पहला चुनावी मुकाबला है. उनके सामने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता मैदान में हैं.
(Image Credit: Jahnavi Das Facebook)
2.कौन हैं प्रशांत किशोर की जीवनसाथी?
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बीच अब प्रशांत किशोर के परिवार को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी जीवनसाथी कौन हैं और उनका एजुकेशनल व करियर बैकग्राउंड क्या है.
3.पति प्रशांत किशोर से ज्यादा अमीर हैं जाह्नवी
प्रशांत किशोर की धर्मपत्नी का नाम डॉ. जाह्नवी दास है. वह असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक वह दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में सीनियर एडवाइजर (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) के पद पर कार्यरत हैं. दिलचस्प बात यह है कि हलफनामे में सामने आई संपत्ति के आंकड़ों के मुताबिक जाह्नवी दास अपने पति प्रशांत किशोर से भी ज्यादा अमीर हैं. जहां प्रशांत किशोर 96 करोड़ रुपये तो उनकी पत्नी जाह्नवी 102 करोड़ रुपये की मालिक हैं.
4.यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में शुरू हुई थी लव स्टोरी
प्रशांत किशोर और जाह्नवी दास की मुलाकात यूनाइटेड नेशन्स के एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच काम को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों ने शादी रचा ली. दोनों का एक बेटा भी है. प्रशांत किशोर ने अगस्त 2024 में पटना में आयोजित जन सुराज के एक महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान पहली बार अपनी पत्नी डॉ. जाह्नवी को सार्वजनिक तौर पर लोगों से रूबरू करवाया था.
5.प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हैं वाइफ जाह्नवी
प्रशांत किशोर ने बताया था कि किस तरह उनकी पत्नी उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही हैं. अपनी पत्नी के सपोर्ट की वजह से ही वह लगातार दो साल से अपना घर छोड़कर बिहार में राजनीतिक काम कर पा रहे हैं. जाह्नवी दास के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने गुवाहाटी के सेंट मैरी स्कूल से पढ़ाई की है. स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कोर्स किया है.
6.वाइफ के सामने पढ़ाई में कहां टिकते हैं प्रशांत किशोर?
अगर प्रशांत किशोर के एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, तो वह भी पढ़ाई के मामले में अपनी पत्नी से पीछे नहीं हैं. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीबीए की डिग्री हासिल की और फिर हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी की. साल 2010 में उन्होंने फ्रांस के CAVILAM से एक फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स भी किया है.
7.अक्टूबर 2024 में जन सुराज पार्टी बनाकर राजनीति में हुए एक्टिव
प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री से पहले खुद राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार रहे हैं. उन्होंने कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तैयार की है. अक्टूबर 2024 में उन्होंने खुद की राजनीतिक पार्टी जन सुराज की शुरुआत की थी. अब बांकीपुर उपचुनाव के साथ वह पहली बार किसी चुनावी मैदान में उतरे हैं.