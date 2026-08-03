कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी

4 . यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में शुरू हुई थी लव स्टोरी

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प्रशांत किशोर और जाह्नवी दास की मुलाकात यूनाइटेड नेशन्स के एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच काम को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों ने शादी रचा ली. दोनों का एक बेटा भी है. प्रशांत किशोर ने अगस्त 2024 में पटना में आयोजित जन सुराज के एक महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान पहली बार अपनी पत्नी डॉ. जाह्नवी को सार्वजनिक तौर पर लोगों से रूबरू करवाया था.