कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

2 . कौन हैं नंदन नीलेकणी?

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नंदन नीलेकणी देश के जाने-माने टेक्नोलॉजी लीडर हैं. टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी दी गई है. वह इससे पहले UIDAI के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं और आधार प्रोजेक्ट को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है. ऐसे में एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर उनके अनुभव को काफी अहम माना जा रहा है.

