कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 27, 2026, 10:51 AM IST
1.एग्जाम रिफॉर्म की टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे नंदन नीलेकणी
NEET यूजी समेत देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच मोदी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है. पीएम मोदी ने 26 जुलाई को एग्जाम रिफॉर्म के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया. इस टास्क फोर्स की अगुआई इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी करेंगे. ऐसे में जानें नंदन नीलेकणी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है.
(Image Credit: ANI/X@@NandanNilekani)
2.कौन हैं नंदन नीलेकणी?
नंदन नीलेकणी देश के जाने-माने टेक्नोलॉजी लीडर हैं. टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी दी गई है. वह इससे पहले UIDAI के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं और आधार प्रोजेक्ट को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है. ऐसे में एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर उनके अनुभव को काफी अहम माना जा रहा है.
3.किस स्कूल से पढ़े हैं नंदन नीलेकणी?
नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था. उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल से की है. परिवार के धारवाड़ चले जाने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट जोसफ हाई स्कूल से की. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कर्नाटक पीयू कॉलेज से अपनी प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा किया.
4.IIT Bombay से ली कौन-सी डिग्री?
हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की. यहां उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और साल 1981 में उन्होंने 6 लोगों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की.
5.कॉरपोरेट के साथ दिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम योगदान
नंदन नीलेकणी ने इंफोसिस में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली. साल 2002 से 2007 तक वे इंफोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे. बाद में उन्होंने कंपनी के बोर्ड में भी अहम भूमिका निभाई और 2017 में इंफोसिस के चेयरमैन के रूप में वापसी की. कॉरपोरेट में अपनी पहचान बनाने के साथ उन्होंने पब्लिक पॉलिसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अहम योगदान दिया.
6.पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित
साल 2009 में उन्हें UIDAI का फाउंडर चेयरमैन नियुक्त किया गया. उनके नेतृत्व में आधार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम हुआ, जिससे भारत में डिजिटल वेरिफिकेशन बड़े लेवल पर प्रभावित हुआ. नंदन नीलेकणी को टेक्नोलॉजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं. साल 2006 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.
7.नंदन नीलेकणी ने लिखी हैं ये किताबें
नंदन नीलेकणी लेखक भी हैं और उन्होंने इमैजिनिंग इंडिया और रिबूटिंग इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं. ये किताबें भारत के विकास, तकनीक, शासन और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आधारित हैं. अब एग्जाम रिफॉर्म के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है. इस पहल का मकसद देश की परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में सुधार सुझाना है.