FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सेंसेक्स की 600 अंक की छलांग के पीछे का सच, एक्सपर्ट से समझिए क्या यह कोई नया बुलबुला है या कमाई का असली मौका

सेंसेक्स की 600 अंक की छलांग के पीछे का सच, एक्सपर्ट से समझिए क्या यह कोई नया बुलबुला है या कमाई का असली मौका

हर साल क्यों डूबता है असम? क्या है बाढ़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह

Assam Floods: 68 की मौत, 5 लाख से ज्यादा प्रभावित... हर साल क्यों डूबता है असम? क्या है बाढ़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह

आरबीआई ला रहा है विदेशी निवेश के नए नियम, जानिए किन चीजों पर लगेगी रोक और कहां मिलेगी ढील

आरबीआई ला रहा है विदेशी निवेश के नए नियम, जानिए किन चीजों पर लगेगी रोक और कहां मिलेगी ढील

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम

अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम

हिंदी न्यूज़Photos

एजुकेशन

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

पीएम मोदी के एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स के ऐलान के बाद जानिए इसका नेतृत्व करने वाले नंदन नीलेकणी कितने एजुकेटेड हैं और उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई की है...

Jaya Pandey | Jul 27, 2026, 10:51 AM IST

1.एग्जाम रिफॉर्म की टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे नंदन नीलेकणी

एग्जाम रिफॉर्म की टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे नंदन नीलेकणी
1

NEET यूजी समेत देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच मोदी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है. पीएम मोदी ने 26 जुलाई को एग्जाम रिफॉर्म के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया. इस टास्क फोर्स की अगुआई इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी करेंगे. ऐसे में जानें नंदन नीलेकणी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है.
(Image Credit: ANI/X@@NandanNilekani)

Advertisement

2.कौन हैं नंदन नीलेकणी?

कौन हैं नंदन नीलेकणी?
2

नंदन नीलेकणी देश के जाने-माने टेक्नोलॉजी लीडर हैं. टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी दी गई है. वह इससे पहले UIDAI के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं और आधार प्रोजेक्ट को आकार देने में उनकी अहम भूमिका रही है. ऐसे में एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर उनके अनुभव को काफी अहम माना जा रहा है.
 

3.किस स्कूल से पढ़े हैं नंदन नीलेकणी?

किस स्कूल से पढ़े हैं नंदन नीलेकणी?
3

नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था. उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल से की है. परिवार के धारवाड़ चले जाने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट जोसफ हाई स्कूल से की. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कर्नाटक पीयू कॉलेज से अपनी प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन पूरा किया.

4.IIT Bombay से ली कौन-सी डिग्री?

IIT Bombay से ली कौन-सी डिग्री?
4

हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत  पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स से की. यहां उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और साल 1981 में उन्होंने 6 लोगों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की. 

TRENDING NOW

5.कॉरपोरेट के साथ दिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम योगदान

कॉरपोरेट के साथ दिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम योगदान
5

नंदन नीलेकणी ने इंफोसिस में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाली. साल 2002 से 2007 तक वे इंफोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे. बाद में उन्होंने कंपनी के बोर्ड में भी अहम भूमिका निभाई और 2017 में इंफोसिस के चेयरमैन के रूप में वापसी की. कॉरपोरेट में अपनी पहचान बनाने के साथ उन्होंने पब्लिक पॉलिसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अहम योगदान दिया. 

6.पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित

पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित
6

साल 2009 में उन्हें UIDAI का फाउंडर चेयरमैन नियुक्त किया गया. उनके नेतृत्व में आधार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम हुआ, जिससे भारत में डिजिटल वेरिफिकेशन बड़े लेवल पर प्रभावित हुआ. नंदन नीलेकणी को टेक्नोलॉजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं. साल 2006 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. 

7.नंदन नीलेकणी ने लिखी हैं ये किताबें

नंदन नीलेकणी ने लिखी हैं ये किताबें
7

नंदन नीलेकणी लेखक भी हैं और उन्होंने इमैजिनिंग इंडिया और रिबूटिंग इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं. ये किताबें भारत के विकास, तकनीक, शासन और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आधारित हैं. अब एग्जाम रिफॉर्म के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है. इस पहल का मकसद देश की परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में सुधार सुझाना है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में एक साल में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस स्कोर करने वाली 6 टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement