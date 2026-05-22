Abhijeet Dipke ने कितनी पढ़ाई के बाद बनाई 'कॉकरोच जनता पार्टी'? जानें अभी कर रहे कौन-सा विदेशी कोर्स

5 . अभिजीत दिपके ने क्यों बनाई कॉकरोच जनता पार्टी?

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अभिजीत दिपके का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पहले से बनाई गई योजना नहीं थी, बल्कि यह युवाओं की लंबे समय से चली आ रही नाराजगी और निराशा का नतीजा है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर यह पहले से तय योजना होती तो वह अमेरिका में बैठकर इसे शुरू नहीं करते. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा रोजगार और अवसरों की कमी से जूझ रहा है, जिससे असंतोष बढ़ा है.

(Image Credit: Social Media)



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