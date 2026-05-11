'लड़कियों को पढ़ाई की क्या जरूरत' बयान वाले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें किस कॉलेज से ली है डिग्री

1 . बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कितने पढ़े-लिखे हैं?

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के एक वायरल वीडियो को लेकर इन दिनों सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है. वायरल वीडियो में वह एजुकेशन को लड़कियों को गैरजरूरी बताते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनके समर्थकों का कहना है कि वीडियो को एडिट कर गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इस विवाद के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने खुद कितनी पढ़ाई की है.

(Image Credit: Social Media)