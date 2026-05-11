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एजुकेशन

'लड़कियों को पढ़ाई की क्या जरूरत' बयान वाले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें किस कॉलेज से ली है डिग्री

लड़कियों की पढ़ाई पर कथित विवादित टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वीडियो वायरल हो गया है, ऐसे में जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने खुद कितनी पढ़ाई की है...

Jaya Pandey | May 11, 2026, 04:34 PM IST

1.बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कितने पढ़े-लिखे हैं?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कितने पढ़े-लिखे हैं?
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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के एक वायरल वीडियो को लेकर इन दिनों सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है. वायरल वीडियो में वह एजुकेशन को लड़कियों को गैरजरूरी बताते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनके समर्थकों का कहना है कि वीडियो को एडिट कर गलत संदर्भ में पेश किया गया है. इस विवाद के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने खुद कितनी पढ़ाई की है.
(Image Credit: Social Media) 

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2.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिता ने बेटे की पढ़ाई में नहीं रखी कोई कमी

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बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले मिथिलेश तिवारी का जीवन संघर्ष, शिक्षा और जमीनी स्तर की राजनीति का मिश्रण रहा है. उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ. उनके पिता देवनारायण तिवारी पटना के PWD में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया. परिवार के इसी शैक्षणिक माहौल ने मिथिलेश तिवारी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.
(Image Credit: Social Media) 

3.इन स्कूलों से की है बिहार के शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई

इन स्कूलों से की है बिहार के शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई
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उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दुमरिया प्राइमरी स्कूल से हासिल की. इसके बाद मिडिल स्कूल, झंझवा बाजार में कक्षा आठ तक पढ़ाई की. उन्होंने महारानी हाई स्कूल में नौवीं कक्षा में दाखिला लिया और बाद में राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल, महम्मदपुर टेक्नेवास से मैट्रिक की परीक्षा पूरी की.
(Image Credit: Social Media) 

4.मगध यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं मंत्री जी

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स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मिथिलेश तिवारी हायर स्टडी के लिए पटना पहुंचे. यहां उन्होंने बी.डी. इवनिंग कॉलेज में आर्ट्स स्ट्रीम में दाखिला लिया. उन्होंने बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और बाद में गया के मगध यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
(Image Credit: Social Media) 

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5.कोचिंग पढ़ाकर निकाला खुद की पढ़ाई का खर्च

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पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थीं. अपनी पढ़ाई और छोटे भाई-बहनों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. इतना ही नहीं उन्होंने पटना में एक छोटा कोचिंग संस्थान भी चलाया. इससे होने वाली आय से उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद की. 
(Image Credit: Social Media)
 

6.बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी

बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी
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वह स्टूडेंट लाइफ से छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए और ABVP के कार्यकर्ता रहे. 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बैकुंठपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीते.  हाल के राजनीतिक फेरबदल के बाद मिथिलेश तिवारी को बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 
(Image Credit: Social Media) 

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