कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 08, 2026, 07:30 PM IST
1.कितने पढ़े-लिखे हैं राजपाल यादव?
कर्ज और ट्रोलिंग की घटनाओं के बाद लोगों की राजपाल यादव के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानने में दिलचस्पी बढ़ी है. ऐसे में आज हम आपको उनकी पढ़ाई-लिखाई और करियर के बारे में विस्तार से बताएंगे.
(Image Credit: @rajpalofficial)
2.12वीं के बाद कपड़ा फैक्ट्री में की नौकरी
अगर उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर की बात करें तो राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की. बचपन से ही उनका रुझान अभिनय और मंच की तरफ था और वह स्कूल के दौरान नाटकों व दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण उन्हें 12वीं के बाद नौकरी करनी पड़ी. उन्होंने कुछ समय के लिए ऑर्डनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा अभिनय की ओर ही लगा रहा.
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3.NSD के स्टूडेंट रहे हैं राजपाल यादव
अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और लखनऊ का रुख किया. यहां उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी में दाखिला लिया और अभिनय की पेशेवर ट्रेनिंग शुरू की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1994 से 1997 तक एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. एनएसडी को भारत में अभिनय का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है. यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने थिएटर में भी काम किया और अपने अभिनय कौशल को निखारा.
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4.जंगल फिल्म से मिली बॉलीवुड में पहचान
मुंबई पहुंचने के बाद शुरुआती दौर में उन्हें टीवी सीरियल्स और छोटे-छोटे रोल मिले. फिल्मों में उनका डेब्यू 1999 की फिल्म दिल क्या करे से हुआ, लेकिन असली पहचान उन्हें 2000 में आई फिल्म जंगल से मिली, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था. इस भूमिका के लिए उन्हें काफी सराहना मिली और उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए स्क्रीन अवॉर्ड भी मिला.
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5.बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडी एक्टर्स में से एक हैं राजपाल यादव
इसके बाद राजपाल यादव काफी सीरियस, निगेटिव और रोमांटिक रोल किए लेकिन अपने कॉमेडी रोल की वजह से उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. हंगामा, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी दर्शकों को खूब पसंद आते हैं. अपने अनोखे कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन्स की वजह से वह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडी अभिनेताओं में गिने जाते हैं.
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6.कर्ज को लेकर ट्रोल हुए राजपाल यादव, लोगों ने दिया साथ
राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज मामले को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहे. उन्हें जमानत तो मिल गई लेकिन फिर भी यह विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. हाल ही में एक अवॉर्ड शो में उन्हें इसी मामले को लेकर ट्रोल किया गया. इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने राजपाल यादव के सपोर्ट में काफी पोस्ट किए और
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी उनके समर्थन में आ गए.
(Image Credit: @rajpalofficial)