कॉमेडी के किंग ही नहीं, पढ़ाई में भी 'धुरंधर' निकले राजपाल यादव

2 . 12वीं के बाद कपड़ा फैक्ट्री में की नौकरी

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अगर उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर की बात करें तो राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की. बचपन से ही उनका रुझान अभिनय और मंच की तरफ था और वह स्कूल के दौरान नाटकों व दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण उन्हें 12वीं के बाद नौकरी करनी पड़ी. उन्होंने कुछ समय के लिए ऑर्डनेंस क्लॉथ फैक्ट्री में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा अभिनय की ओर ही लगा रहा.

(Image Credit: @rajpalofficial)