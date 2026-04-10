कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम

5 . कैसे अधिकारी हैं IAS अनुराग यादव?

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अनुराग यादव को प्रशासनिक हलकों में एक शांत, संतुलित और नीति-उन्मुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है. उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर विभागीय नेतृत्व और राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण तक हर स्तर पर काम किया है. सोशल वेलफेयर एंड सैनिक कल्याण विभाग में उनकी काफी खास भूमिका है, क्योंकि इन विभागों के माध्यम से सीधे तौर पर समाज के कमजोर वर्गों और पूर्व सैनिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है.

(Image: Social Media)

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