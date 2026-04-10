FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

CSK vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

CSK vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है चेपॉक की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा

TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत

TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत

कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम

कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम

HomePhotos

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम

यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच तीखी बहस चर्चा में है, जानें अनुराग यादव का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने अब तक किन बड़े पदों पर काम किया है...

Jaya Pandey | Apr 10, 2026, 04:33 PM IST

1.CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS कौन?

CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS कौन?
1

पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तैयारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच बहस की खबरों ने काफी ध्यान खींचा. इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कूच बिहार दक्षिण से जनरल ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया. इस घटना के बाद लोगों में अनुराग यादव के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है.
(Image: Social Media)

Advertisement

2.यूपी सरकार में किस पोस्ट पर हैं IAS अनुराग यादव?

यूपी सरकार में किस पोस्ट पर हैं IAS अनुराग यादव?
2

अनुराग यादव उत्तर प्रदेश कैडर के साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. करीब ढाई दशक के अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है और राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं और यूपी सरकार में सोशल वेलफेयर एंड सैनिक कल्याण विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं.
(Image: Social Media)

3.IAS अनुराग यादव का एजुकेशनल बैकग्राउंड

IAS अनुराग यादव का एजुकेशनल बैकग्राउंड
3

उनका जन्म 16 जनवरी 1975 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था. उन्होंने हायर स्टडीज में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके एमबीए करने का भी दावा किया गया है. प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने जिले और राज्य स्तर पर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं, जिससे उन्हें जमीनी प्रशासन और नीति निर्माण दोनों का अनुभव मिला.
(Image: Social Media)

4.IAS अनुराग यादव का प्रशासनिक सफर

IAS अनुराग यादव का प्रशासनिक सफर
4

अपने करियर के दौरान अनुराग यादव कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, जिनमें झांसी और लखनऊ जैसे अहम जिले शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में लंबे समय तक अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम किया है, जहां उन्होंने शहरी प्रशासन, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई.
(Image: Social Media)

TRENDING NOW

5.कैसे अधिकारी हैं IAS अनुराग यादव?

कैसे अधिकारी हैं IAS अनुराग यादव?
5

अनुराग यादव को प्रशासनिक हलकों में एक शांत, संतुलित और नीति-उन्मुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है. उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर विभागीय नेतृत्व और राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण तक हर स्तर पर काम किया है. सोशल वेलफेयर एंड सैनिक कल्याण विभाग में उनकी काफी खास भूमिका है, क्योंकि इन विभागों के माध्यम से सीधे तौर पर समाज के कमजोर वर्गों और पूर्व सैनिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है.
(Image: Social Media)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा
TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत
TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत
कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम
675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान
675 मिलियन व्यूज और 4 मिनट का वो गाना, जिसकी शूटिंग में लहूलुहान हो गई थीं कैटरीना; आज वही सॉन्ग हर पार्टी की है जान
Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू! 
Social Behavior: आप खुद ही तो नहीं गिरा रहे अपनी इज्जत? तुरंत छोड़ें ये 5 आदतें, वरना लोगों के सामने कम होगी वैल्यू!
MORE
Advertisement
धर्म
Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement