कितने पढ़े-लिखे हैं CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS अनुराग यादव? जानें अब तक किन बड़े पदों पर किया है काम

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 10, 2026, 04:33 PM IST
1.CEC ज्ञानेश कुमार से भिड़ने वाले IAS कौन?
पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तैयारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान यूपी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी अनुराग यादव और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच बहस की खबरों ने काफी ध्यान खींचा. इसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें कूच बिहार दक्षिण से जनरल ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया. इस घटना के बाद लोगों में अनुराग यादव के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है.
(Image: Social Media)
2.यूपी सरकार में किस पोस्ट पर हैं IAS अनुराग यादव?
अनुराग यादव उत्तर प्रदेश कैडर के साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. करीब ढाई दशक के अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है और राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं और यूपी सरकार में सोशल वेलफेयर एंड सैनिक कल्याण विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं.
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3.IAS अनुराग यादव का एजुकेशनल बैकग्राउंड
उनका जन्म 16 जनवरी 1975 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था. उन्होंने हायर स्टडीज में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके एमबीए करने का भी दावा किया गया है. प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने जिले और राज्य स्तर पर कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं, जिससे उन्हें जमीनी प्रशासन और नीति निर्माण दोनों का अनुभव मिला.
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4.IAS अनुराग यादव का प्रशासनिक सफर
अपने करियर के दौरान अनुराग यादव कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, जिनमें झांसी और लखनऊ जैसे अहम जिले शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में लंबे समय तक अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर काम किया है, जहां उन्होंने शहरी प्रशासन, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई.
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5.कैसे अधिकारी हैं IAS अनुराग यादव?
अनुराग यादव को प्रशासनिक हलकों में एक शांत, संतुलित और नीति-उन्मुख अधिकारी के रूप में जाना जाता है. उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर विभागीय नेतृत्व और राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण तक हर स्तर पर काम किया है. सोशल वेलफेयर एंड सैनिक कल्याण विभाग में उनकी काफी खास भूमिका है, क्योंकि इन विभागों के माध्यम से सीधे तौर पर समाज के कमजोर वर्गों और पूर्व सैनिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है.
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