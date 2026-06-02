दुनिया की वो भाषा जो सीखने में है सबसे आसान, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं इसके शब्द

4 . स्पेनिश का व्याकरण

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स्पेनिश का व्याकरण भी दूसरे भाषाओं के मुकाबले ज्यादा व्यवस्थित माना जाता है. हालांकि इसमें क्रियाओं के कई रूप होते हैं, लेकिन वे निश्चित नियमों और पैटर्न को फॉलो करते हैं इसलिए नियमित अभ्यास से इसे आसानी से सीखा जा सकता है. इसके वाक्यों की संरचना काफी सीधी और समझने में आसान होती है. स्पेनिश और अंग्रेजी के बीच शब्दावली में भी काफी समानताएं हैं. दोनों भाषाओं पर लैटिन भाषा का प्रभाव रहा है जिसकी वजह से इसके हजारों शब्द ऐसे हैं जो सुनने और समझने में एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं. इससे नए शब्द याद करना और उनका मतलब समझना आसान हो जाता है.

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