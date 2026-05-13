धरती का सबसे रहस्यमयी समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, जानें क्यों Ship Eater के नाम से जानती है दुनिया

5 . सरगासो सागर को क्यों कहा जाता है शिप ईटर?

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सरगासो सागर को शिप ईटर भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह नहीं है. पुराने समय में जब जहाज पाल के सहारे चलते थे, तब इस इलाके में हवाएं बेहद धीमी हो जाती थीं. समुद्र का पानी शांत रहने के कारण जहाज कई दिनों तक एक ही जगह फंस जाते थे. 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस क्षेत्र का जिक्र किया था और जहाजों के रुक जाने को लेकर चिंता जताई थी. इसी वजह से नाविकों के बीच यह धारणा बनी कि यह समुद्र जहाजों को निगल लेता है, हालांकि आधुनिक विज्ञान इससे अलग कहानी बयां करता है और समुद्री धाराओं और कम हवा को वजह बताता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)