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धरती का सबसे रहस्यमयी समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, जानें क्यों Ship Eater के नाम से जानती है दुनिया

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धरती का सबसे रहस्यमयी समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, जानें क्यों Ship Eater के नाम से जानती है दुनिया

आज हम आपको दुनिया के उस समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कोई किनारा नहीं है. इसके न कोई तट या बीच है और न ही बंदरगाह, जानें फिर इस समुद्र में क्यों है वैज्ञानिकों की दिलचस्पी...

Jaya Pandey | May 13, 2026, 02:15 PM IST

1.दुनिया का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा

दुनिया का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा
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दुनिया में कई समुद्र अपने किनारों, समुद्र तटों और बंदरगाहों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक समुद्र ऐसा भी है जिसका कोई किनारा ही नहीं है. यह सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद सरगासो सागर पृथ्वी का इकलौता ऐसा समुद्र माना जाता है जो किसी भी भूमि से नहीं घिरा है. इसका न कोई समुद्र तट है, न बंदरगाह और न ही कोई स्पष्ट सीमा जिसे नक्शे पर आसानी से पहचाना जा सके. इसकी पहचान किनारों से नहीं, बल्कि समुद्री धाराओं से तय होती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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2.कहां है सरगासो सागर?

कहां है सरगासो सागर?
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जब लोग क्रूज जहाज या लंबी दूरी की फ्लाइट से अटलांटिक महासागर पार करते हैं, तो अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे दुनिया के सबसे अनोखे समुद्रों में से एक के ऊपर या बीच से गुजर रहे हैं. सरगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीचोंबीच स्थित है और इसे चारों ओर से शक्तिशाली समुद्री धाराएं घेरे रहती हैं. यही वजह है कि इसे बिना किनारे वाला समुद्र कहा जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.सरगासो सागर की खासियत

सरगासो सागर की खासियत
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सरगासो सागर की सबसे खास बात यह है कि इसकी सीमाएं जमीन नहीं, बल्कि महासागरीय धाराएं तय करती हैं. इसके पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक करंट, पूर्व में कैनरी करंट और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट बहती है. ये धाराएं मिलकर समुद्र के भीतर एक विशाल जलक्षेत्र बनाती हैं, जो आसपास के पानी से अलग व्यवहार करता है. यही कारण है कि इसका कोई निश्चित तट दिखाई नहीं देता.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.सरगासो सागर के नाम की कहानी

सरगासो सागर के नाम की कहानी
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इस समुद्र का नाम सरगासम नाम के समुद्री शैवाल की वजह से पड़ा है, जो यहां बड़ी मात्रा में पानी की सतह पर तैरता दिखाई देता है. खास बात यह है कि यह शैवाल समुद्र की तलहटी से जुड़ा नहीं होता, बल्कि खुले पानी में तैरता रहता है. शुरुआती पुर्तगाली नाविकों ने इसे देखकर इसका नाम सरगासो रखा था, क्योंकि इसके छोटे-छोटे गोल हिस्से उन्हें अंगूर के गुच्छों जैसे लगे थे.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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5.सरगासो सागर को क्यों कहा जाता है शिप ईटर?

सरगासो सागर को क्यों कहा जाता है शिप ईटर?
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सरगासो सागर को शिप ईटर भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह नहीं है. पुराने समय में जब जहाज पाल के सहारे चलते थे, तब इस इलाके में हवाएं बेहद धीमी हो जाती थीं. समुद्र का पानी शांत रहने के कारण जहाज कई दिनों तक एक ही जगह फंस जाते थे. 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस क्षेत्र का जिक्र किया था और जहाजों के रुक जाने को लेकर चिंता जताई थी. इसी वजह से नाविकों के बीच यह धारणा बनी कि यह समुद्र जहाजों को निगल लेता है, हालांकि आधुनिक विज्ञान इससे अलग कहानी बयां करता है और समुद्री धाराओं और कम हवा को वजह बताता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.समुद्री जीवों के लिए क्यों खास है सरगासो समुद्र?

समुद्री जीवों के लिए क्यों खास है सरगासो समुद्र?
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दिखने में शांत लगने वाला यह समुद्र समुद्री जीवों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. यह कई प्रजातियों का प्रजनन और प्रवास क्षेत्र है. यूरोपीय और अमेरिकी ईल मछलियां अपने जीवन की शुरुआत यहीं से करती हैं और बाद में हजारों किलोमीटर दूर नदियों तक पहुंचती हैं. इसके अलावा समुद्री कछुओं, छोटी मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए यहां तैरते सरगासम शैवाल प्राकृतिक आश्रय का काम करते हैं. वैज्ञानिक इसे खुले समुद्र में मौजूद एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.सरगासो सागर में क्यों है साइंटिस्ट की दिलचस्पी?

सरगासो सागर में क्यों है साइंटिस्ट की दिलचस्पी?
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दिलचस्प बात यह है कि सरगासो सागर के आस-पास कोई पर्यटन स्थल, बीच या बंदरगाह नहीं है. हालांकि बरमूडा द्वीप इसके सबसे नजदीकी भूभागों में गिना जाता है. सरगासो सागर इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया की कुछ सबसे दिलचस्प जगहें वे होती हैं, जहां लोग खासतौर पर जाने की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि अनजाने में उनके बीच से गुजर जाते हैं. यही वजह है कि बिना किनारे वाला यह समुद्र आज भी वैज्ञानिकों, यात्रियों और समुद्री इतिहास में गहरी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है.
(Image Credit: Pexels)

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