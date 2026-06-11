E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 11, 2026, 06:51 PM IST
1.ई. श्रीधरन के प्रेरक विचार
ई. श्रीधरन को 'मेट्रो मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है. 12 जून 1932 को केरल में जन्मे श्रीधरन देश के सबसे सम्मानित इंजीनियरों में गिने जाते हैं. उन्होंने कोलकाता मेट्रो की योजना, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करके भारत में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदल दी. छात्रों और युवाओं के लिए उनके विचार केवल करियर में सफलता पाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बेहतर व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और जीवन मूल्यों के निर्माण का भी संदेश देते हैं.
(All Image Credit: Social Media)
2.1. 'हमारा शरीर 21 साल की आयु तक अपना विकास पूरा कर लेता है. इसके बाद केवल मन और बुद्धि का ही विकास होता है.'
इस विचार का मतलब है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति की असली पहचान उसकी सोच, ज्ञान और व्यवहार से बनती है इसलिए स्टूडेंट्स को सिर्फ शारीरिक विकास पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, ज्ञान और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए.
3.2. 'जब मन व्यवस्थित होता है, तो इंसान का किया गया हर काम व्यवस्थित हो जाता है.'
अगर आपकी सोच स्पष्ट है और आप अपने समय और काम को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं. इससे पढ़ाई से लेकर करियर तक हर फील्ड में आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है. सफलता की शुरुआत मन के अनुशासन से होती है.
4.3. 'किसी नेता की सफलता इस बात में भी निहित होती है कि वह एक सक्षम उत्तराधिकारी की पहचान करे.'
सच्चा नेतृत्व केवल खुद आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में है. स्टूडेंट्स को टीमवर्क सीखना चाहिए और अपने साथियों की मदद करके नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए.
5.'अगर आपको अपना काम नहीं आता, तो उसे सीखिए. अगर आप उसे नहीं सीख सकते, तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जो आपको काम को सही ढंग से करने में सहायता करे.'
जीवन में हर चीज पहले से नहीं आती. नई चीजें सीखने की इच्छा और जरूरत पड़ने पर मदद लेने का साहस ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है. स्टूडेंट्स को सीखने से कभी नहीं घबराना चाहिए.
6.'हमें जो भी काम सौंपे जाएं, उन्हें हमें पूरी लगन और समर्पण के साथ बिना किसी पुरस्कार या सम्मान की अपेक्षा किए, अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से पूरा करना चाहिए.'
काम केवल पुरस्कार पाने के लिए नहीं करना चाहिए. जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करता है, तो सफलता और सम्मान अपने आप उसके पास आते हैं.
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