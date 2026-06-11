E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

1 . ई. श्रीधरन के प्रेरक विचार

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ई. श्रीधरन को 'मेट्रो मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है. 12 जून 1932 को केरल में जन्मे श्रीधरन देश के सबसे सम्मानित इंजीनियरों में गिने जाते हैं. उन्होंने कोलकाता मेट्रो की योजना, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करके भारत में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदल दी. छात्रों और युवाओं के लिए उनके विचार केवल करियर में सफलता पाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बेहतर व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और जीवन मूल्यों के निर्माण का भी संदेश देते हैं.

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