कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड

5 . एक्टर विजय की राजनीतिक पार्टी

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इसके बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के गठन का ऐलान किया. उन्होंने साफ किया कि उनका फोकस तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत विकल्प पेश करना है. अपने इंटरव्यू में विजय ने एमजी रामचंद्रन , जे. जयललिता और एम. करुणानिधि जैसे दिग्गज नेताओं को अपना आदर्श बताया था. आज बड़ी संख्या में तमिलनाडु में विधानसभा सीटें जीतकर वह राज्य की सियासत में एक बड़ी ताकत बन गए हैं.

(Image Credit: Social Media)



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