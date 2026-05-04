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कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड

तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में एक्टर विजय की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, ऐसे में जानिए थलापति विजय कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका एक्टिंग से लेकर राजनीतिक सफर कैसा रहा है...

Jaya Pandey | May 04, 2026, 04:31 PM IST

1.विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी एक्टर विजय की TVK

विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी एक्टर विजय की TVK
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साउथ स्टार विजय को फैंस थलापति विजय के नाम से बुलाते हैं. वे तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं और साउथ इंडिया में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों में उनकी TVK बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वह राज्य के सीएम बनने के करीब हैं. ऐसे में लोग उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं. 
(Image Credit: Social Media)

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2.कितने पढ़े-लिखे हैं एक्टर विजय?

कितने पढ़े-लिखे हैं एक्टर विजय?
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थलापति विजय ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के स्कूलों से पूरी की. उन्होंने कोडंबक्कम के फातिमा स्कूल और बाद में विरुगंबक्कम के बालालोक स्कूल में पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में दाखिला लिया लेकिन अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक्टिंग की ओर ध्यान देने का फैसला लिया. 
(Image Credit: Social Media)

3.कॉलेज ड्रॉप कर फिल्म इंडस्ट्री में यूं ली एंट्री

कॉलेज ड्रॉप कर फिल्म इंडस्ट्री में यूं ली एंट्री
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पढ़ाई पूरी न करने के बावजूद विजय ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और आज वे दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शुमार किए जाते हैं.
(Image Credit: Social Media)

4.कैसे शुरू हुआ थलापति विजय का राजनीतिक सफर?

कैसे शुरू हुआ थलापति विजय का राजनीतिक सफर?
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उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत सीधे किसी पार्टी बनाने से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने फैंस को संगठित करने के लिए विजय मक्कल इयक्कम की स्थापना की. यह संगठन समय के साथ सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कामों में एक्टिव रहा. इस संगठन ने 2022 के तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लिया और कई सीटों पर जीत हासिल की. इससे विजय की राजनीतिक पकड़ का संकेत मिला.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.एक्टर विजय की राजनीतिक पार्टी

एक्टर विजय की राजनीतिक पार्टी
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इसके बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के गठन का ऐलान किया. उन्होंने साफ किया कि उनका फोकस तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत विकल्प पेश करना है. अपने इंटरव्यू में विजय ने एमजी रामचंद्रन , जे. जयललिता और एम. करुणानिधि जैसे दिग्गज नेताओं को अपना आदर्श बताया था. आज बड़ी संख्या में तमिलनाडु में विधानसभा सीटें जीतकर वह राज्य की सियासत में एक बड़ी ताकत बन गए हैं.
(Image Credit: Social Media)

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