ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 

Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान

डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित

नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा ये देश, सुनामी का भी मंडराया खतरा

Rekha Inspirational Quotes: रेखा के वो 10 पावरफुल कोट्स, जो हर महिला को दिलाएंगे आत्मविश्वास

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

एजुकेशन

डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) मिलना चाहिए. ट्रंप का यह दावा अक्सर सुर्खियों में रहता है.  ट्रंप से पहले कई अमेरिकी नेताओं को यह सम्मान मिल चुका है. 

राजा राम | Oct 10, 2025, 09:55 AM IST

1.जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण काम किए हों

जिन्होंने मानवता के लिए असाधारण काम किए हों
1

नोबेल शांति पुरस्कार विश्व के उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने, संघर्षों को कम करने और मानवता के लिए असाधारण काम किए हों. ट्रंप से पहले कई अमेरिकी नेताओं को यह सम्मान मिल चुका है. 

2.थियोडोर रूजवेल्ट

थियोडोर रूजवेल्ट
2

थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) 1906 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे. उन्हें रूस और जापान के बीच हुए युद्ध को खत्म कराने में मध्यस्थता के लिए सम्मानित किया गया. रूजवेल्ट ने ‘Treaty of Portsmouth’ पर दोनों देशों को हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया. 
 

3.वुडरो विल्सन

वुडरो विल्सन
3

वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) को 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला. उन्होंने ‘League of Nations’ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे भविष्य में युद्धों को रोका जा सके. 

4.जिमी कार्टर

जिमी कार्टर
4

जिमी कार्टर (Jimmy Carter) को 2002 में उनके मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रसार, तथा मध्य-पूर्व में शांति प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया. उनके Carter Center ने दुनिया में चुनाव निगरानी और गरीबी उन्मूलन के कार्य किए. 
 

5.बराक ओबामा

बराक ओबामा
5

बराक ओबामा (Barack Obama) को 2009 में उनके अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला.
 

6.अल्बर्ट गोर

अल्बर्ट गोर
6

अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति अल्बर्ट गोर (Al Gore) को 2007 में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रति जागरूकता और समाधान के लिए सम्मानित किया गया. 

7.हेनरी किसिंजर

हेनरी किसिंजर
7

इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर (Henry Kissinger) और संगठन अमेरिकन रेड क्रॉस को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है.

8.अब सबकी नजरें ट्रंप पर

अब सबकी नजरें ट्रंप पर
8

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने नाम कर पाएंगे या नहीं. 

