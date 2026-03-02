क्या आप जानते हैं भारत में संडे ऑफ किसकी देन है? मिलिए उस भारतीय से जो मजदूरों के आराम के लिए अंग्रेजों से लड़ गया

1 . रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई?

रविवार आराम का दिन है, परिवार के साथ समय बिताने का दिन है, काम से छुट्टी लेने का दिन है. हमारे देश में तो लोग रविवार को त्योहार की तरह मनाते हैं. छह दिन काम करने के बाद हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई. भारत में रविवार की छुट्टी 10 जून 1890 को शुरू हुई थी. उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था. मजदूरों ने भारत में रविवार की छुट्टी शुरू करने के लिए आंदोलन चलाया था.

(Image: AI Generated)