HomePhotos

एजुकेशन

क्या आप जानते हैं भारत में संडे ऑफ किसकी देन है? मिलिए उस भारतीय से जो मजदूरों के आराम के लिए अंग्रेजों से लड़ गया

अधिकांश लोग रविवार को आराम करते हैं. इसलिए आज हम आपको भारत में रविवार को अवकाश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत और इसके लिए संघर्ष करने वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे.

Jaya Pandey | Mar 02, 2026, 02:24 PM IST

1.रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई?

रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई?
1

रविवार आराम का दिन है, परिवार के साथ समय बिताने का दिन है, काम से छुट्टी लेने का दिन है. हमारे देश में तो लोग रविवार को त्योहार की तरह मनाते हैं. छह दिन काम करने के बाद हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई. भारत में रविवार की छुट्टी 10 जून 1890 को शुरू हुई थी. उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था. मजदूरों ने भारत में रविवार की छुट्टी शुरू करने के लिए आंदोलन चलाया था.
(Image: AI Generated)

2.ब्रिटिश काल में हफ्ते में सातों दिन काम को मजबूर थे मजदूर

ब्रिटिश काल में हफ्ते में सातों दिन काम को मजबूर थे मजदूर
2

ब्रिटिश शासन के दौरान, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में सातों दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. बंबई के मिल श्रमिकों के साथ विशेष रूप से ऐसा ही होता था. उन्हें घंटों काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें आराम तक नहीं मिलता था, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता था. इसी समय नारायण मेघाजी लोखंडे आगे आए.
(Image: AI Generated)

3.संडे की छुट्टी के लिए अंग्रेजों से लड़ गया ये भारतीय

संडे की छुट्टी के लिए अंग्रेजों से लड़ गया ये भारतीय
3

नारायण मेघाजी लोखंडे ने श्रमिकों की दुर्दशा देखी और हर सप्ताह अवकाश की मांग की. उन्होंने 1881 से 1884 के बीच विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया और अपनी मांगों के साथ 10 हजार श्रमिकों को एकत्रित किया. यह आंदोलन लगभग 7 वर्षों तक चला. लगातार बढ़ते दबाव के कारण अंततः औपनिवेशिक सरकार को झुकना पड़ा.
(Image: AI Generated)

4.10 जून 1890 को मजदूरों को आधिकारिक रूप से मिली संडे की छुट्टी

10 जून 1890 को मजदूरों को आधिकारिक रूप से मिली संडे की छुट्टी
4

10 जून 1890 को भारत में श्रमिकों के लिए रविवार को आधिकारिक तौर पर अवकाश घोषित किया गया. यह वास्तव में श्रमिकों के लिए एक बड़ी जीत थी. हालांकि रविवार को अवकाश के रूप में चुनने का निर्णय धार्मिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से लिया गया था. उस समय भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी ईसाई थे.
(Image: AI Generated)
 

5.संडे को चर्च जाते थे ब्रिटिश अधिकारी

संडे को चर्च जाते थे ब्रिटिश अधिकारी
5

परंपरागत रूप से रविवार को प्रार्थना और चर्च जाने के दिन के रूप में मनाया जाता था. रविवार को अवकाश घोषित करने की ब्रिटिश प्रशासनिक प्रथा इसी से जुड़ी थी. दूसरी ओर नारायण मेघाजी लोखंडे की मांग को भी एक पारंपरिक तर्क दिया गया. उन्होंने कहा कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा से जुड़ा है और हिंदू धर्म में रविवार सूर्य देव को समर्पित है.
(Image: AI Generated)

6.नारायण मेघाजी लोखंडे ने छुट्टी के लिए दिया ऐसा तर्क

नारायण मेघाजी लोखंडे ने छुट्टी के लिए दिया ऐसा तर्क
6

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ब्रिटिश अधिकारी अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, उसी प्रकार भारतीय श्रमिकों को भी सप्ताह में एक दिन विश्राम करने और अपने समाज में रहने का अधिकार है. भारत में रविवार को विश्राम दिवस मानने की अवधारणा पहले से नहीं है. इसकी जड़ें 321 ईस्वी से जुड़ी हैं.
(Image: AI Generated)

7.रोमन साम्राज्य ने काफी पहले शुरू कर दी थी रविवार की छुट्टी

रोमन साम्राज्य ने काफी पहले शुरू कर दी थी रविवार की छुट्टी
7

सन् 321 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने रोमन साम्राज्य में रविवार को आधिकारिक विश्राम दिवस घोषित किया. समय के साथ यह प्रथा यूरोप में फैल गई और बाद में ब्रिटिश भारत सहित औपनिवेशिक प्रशासनों को भी प्रभावित किया.
(Image: AI Generated)

