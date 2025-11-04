FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- बुलंदशहर में एक शादी के दौरान हंगामा, एक युवक ने थूककर तंदूरी रोटी बनाई, आरोपी हिरासत में लिया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां

Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

HomePhotos

एजुकेशन

जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

अगर आप भी हर बार जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आप अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मदद पा सकते हैं. जानें क्या है यह फॉर्मूला और कैसे करता है काम...

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 10:02 AM IST

1.बार-बार जॉब इंटरव्यू में हो रहे फेल

बार-बार जॉब इंटरव्यू में हो रहे फेल
1

अगर आप कॉरपोरेट में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो बिजनेसमैन और लेखक अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला आपके बहुत काम आ सकता है. 

Advertisement

2.अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला

अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला
2

अंकुर वारिकू के अनुसार सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप इसे कैसे कहते हैं और इसे कहते समय आप कौन दिखते हैं. उन्होंने फेमस 7-38-55 नियम का उल्लेख भी किया जो संचार मनोविज्ञान की एक अवधारणा है. यह बताती है कि कैसे शब्द, स्वर और शारीरिक भाषा मिलकर धारणा को आकार देते हैं.

3.7-38-55 नियम का मतलब क्या है?

7-38-55 नियम का मतलब क्या है?
3

7-38-55 नियम को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मेहराबियन ने प्रस्तावित किया था जिन्होंने पाया कि जब मौखिक और गैर-मौखिक संकेतों में टकराव होता है, जैसे कि जब कोई कहता है कि मैं ठीक हूं लेकिन दुखी दिखता है तो लोग स्वर और शारीरिक भाषा पर अधिक निर्भर करते हैं.

4.समझिए कैसे काम करता है 7-38-55 फॉर्मूला

समझिए कैसे काम करता है 7-38-55 फॉर्मूला
4

इस नियम के अनुसार केवल 7% अर्थ ही शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है. 38% स्वर, स्पष्टता और मुखर आत्मविश्वास से आता है. 55% शारीरिक भाषा, मुद्रा, चेहरे के भाव और हावभाव पर निर्भर करता है. दूसरे शब्दों में अगर लहजा और शरीर आत्मविश्वास के विपरीत हों तो सबसे अच्छा जवाब देकर भी आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं.

TRENDING NOW

5.इंटरव्यू के दौरान ऐसे धारणा बनाता है इंटरव्यूअर

इंटरव्यू के दौरान ऐसे धारणा बनाता है इंटरव्यूअर
5

कम्युनिकेशन रिसर्चर उनके इस विचार का समर्थन करते हैं. स्टडी से पता चला है कि इंटरव्यूअर उम्मीदवार से मिलने के कुछ ही सेकंड के भीतर अपनी राय बना लेते हैं और शुरुआती धारणाएं ही उनके अंतिम फैसलों को प्रभावित करती हैं. 

6.कैसे लोग इंटरव्यू में होते हैं सफल?

कैसे लोग इंटरव्यू में होते हैं सफल?
6

जर्नल ऑफ बिजनेस एंड साइकोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च से पता चला है कि जिन आवेदकों ने आंखों से संपर्क बनाए रखा, सीधे बैठे और संतुलित हाव-भाव का प्रयोग किया उन्हें आत्मविश्वास और टीम में सामंजस्य के मामले में लगातार उच्च दर्जा दिया गया, भले ही उनके उत्तर दूसरों के उत्तरों के समान ही क्यों न हों.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
प्रेमी के साथ गाड़ी में बैठी युवती को किडनैप कर युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों का किया एनकाउंटर
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
कार्तिक पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन में आएंगी खुशियां
Nasa Study: ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
ब्रह्मांड में 2 सूर्य और 3 नई पृथ्वी मिलीं? NASA के शोध से चौंकाने वाली 'दुनिया' का खुलासा!
Guru Nanak Jayanti: आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
आज या कल किस दिन है गुरु नानक जयंती? जानें प्रकाश पर्व की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
बिहार चुनाव में 8 लाख करोड़ रुपये के वादे, क्या राजनीतिक मुफ्तखोरी बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती है?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
दुनिया का वो देश जहां कराया जाता है अंतिम संस्कार का कोर्स, जानें किन रस्मों-रिवाजों की मिलती है ट्रेनिंग
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
शरीर में विटामिन D की अधिकता बन सकती है जहर, ओवरडोज के इन लक्षणों पर रखें नजर
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया के वो 7 देश जहां लोगों को उदासी छू भी नहीं पाती है, जानें इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है ?
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह 
दुनिया का एकमात्र देश जहां अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिना डिग्री नहीं दे सकेंगे हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस पर सलाह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE