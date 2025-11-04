जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

2 . अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला

2

अंकुर वारिकू के अनुसार सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप इसे कैसे कहते हैं और इसे कहते समय आप कौन दिखते हैं. उन्होंने फेमस 7-38-55 नियम का उल्लेख भी किया जो संचार मनोविज्ञान की एक अवधारणा है. यह बताती है कि कैसे शब्द, स्वर और शारीरिक भाषा मिलकर धारणा को आकार देते हैं.