जॉब इंटरव्यू में हर बार फेल हो जाते हैं? अंकुर वारिकू के 7-38-55 फॉर्मूला से जरूर मिलेगी सफलता

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 10:02 AM IST
1.बार-बार जॉब इंटरव्यू में हो रहे फेल
अगर आप कॉरपोरेट में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो बिजनेसमैन और लेखक अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला आपके बहुत काम आ सकता है.
2.अंकुर वारिकू का 7-38-55 फॉर्मूला
अंकुर वारिकू के अनुसार सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप इसे कैसे कहते हैं और इसे कहते समय आप कौन दिखते हैं. उन्होंने फेमस 7-38-55 नियम का उल्लेख भी किया जो संचार मनोविज्ञान की एक अवधारणा है. यह बताती है कि कैसे शब्द, स्वर और शारीरिक भाषा मिलकर धारणा को आकार देते हैं.
3.7-38-55 नियम का मतलब क्या है?
7-38-55 नियम को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मेहराबियन ने प्रस्तावित किया था जिन्होंने पाया कि जब मौखिक और गैर-मौखिक संकेतों में टकराव होता है, जैसे कि जब कोई कहता है कि मैं ठीक हूं लेकिन दुखी दिखता है तो लोग स्वर और शारीरिक भाषा पर अधिक निर्भर करते हैं.
4.समझिए कैसे काम करता है 7-38-55 फॉर्मूला
इस नियम के अनुसार केवल 7% अर्थ ही शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है. 38% स्वर, स्पष्टता और मुखर आत्मविश्वास से आता है. 55% शारीरिक भाषा, मुद्रा, चेहरे के भाव और हावभाव पर निर्भर करता है. दूसरे शब्दों में अगर लहजा और शरीर आत्मविश्वास के विपरीत हों तो सबसे अच्छा जवाब देकर भी आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं.
5.इंटरव्यू के दौरान ऐसे धारणा बनाता है इंटरव्यूअर
कम्युनिकेशन रिसर्चर उनके इस विचार का समर्थन करते हैं. स्टडी से पता चला है कि इंटरव्यूअर उम्मीदवार से मिलने के कुछ ही सेकंड के भीतर अपनी राय बना लेते हैं और शुरुआती धारणाएं ही उनके अंतिम फैसलों को प्रभावित करती हैं.
6.कैसे लोग इंटरव्यू में होते हैं सफल?
जर्नल ऑफ बिजनेस एंड साइकोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च से पता चला है कि जिन आवेदकों ने आंखों से संपर्क बनाए रखा, सीधे बैठे और संतुलित हाव-भाव का प्रयोग किया उन्हें आत्मविश्वास और टीम में सामंजस्य के मामले में लगातार उच्च दर्जा दिया गया, भले ही उनके उत्तर दूसरों के उत्तरों के समान ही क्यों न हों.
